Κοινωνία

Φωτιά στην Γορτυνία: αναζωπυρώσεις σε πολλά μέτωπα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύσκολη η νύχτα που πέρασε, μάχη σε πολλαπλά μέτωπα δίνουν επίγειες δυνάμεις. Εκκλήσεις για αυξημένες εναέριες ρίψεις νερού

«Είναι δύσκολη ακόμη η κατάσταση», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο Ευστάθιος Κούλης, Δήμαρχος Γορτυνίας, για τις πολλαπλές εστίες φωτιάς, κυρίως από αναζωπυρώσεις, που καίνε στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, υπάρχουν «αναζωπυρώσεις σε δύσβατα σημεία, όπου δεν μπορούν να επιχειρήσουν επίγειες δυνάμεις», λέγοντας πάντως ότι οι ενισχυμένες δυνάμεις που δρουν στην περιοχή δίνουν μάχες «σε πολλά σημεία, όπου υπάρχουν εστίες»

Ο κ. Κούλης επεσήμανε ότι τα εναέρια μέσα είναι εκείνα που μπορούν αν συμβάλλουν καθοριστικά στο να σβήσουν οι πυργκαγιές στην περιοχή.

Είπε ακόμη ότι έχουν γίνει «τεράστιες ζημιές στον δασικό πλούτο, ενώ έεχουν υποστεί ζημιές και σε οικίες και περιουσίες».

Όπως επεσήμανε ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Χρήστος Λαμπρόπουλος, είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση με την φωτιά στην περιοχή της Γορτυνίας τονίζοντας ότι οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης «ενισχύθηκαν και με τους Γάλλους και με τους Τσέχους πυροσβέστες».

Το βράδυ μέτωπα φωτιάς ήταν «κοντά στους οικισμούς Καπελίτσα, Λιβαδάκι και Τουμπίτσι, αλλά η πυροσβεστική έλαβε λάβει μέτρα, ώστε να μην απειληθούν», όπως είπε ο αντιπεριφερειάρχης, συμπληρώνοντας ότι «είναι σημαντική η συμβολή ιδιωτών, που εθελοντικά, με τα δικά τους μηχανήματα, αλλά και τα μηχανήματα της αυτοδιοίκησης, συνδράμουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Εύβοια: όγδοη ημέρα μάχης με τις φλόγες

Αλεξανδρούπολη: Συναγερμός για ηλικιωμένο στο Θρακικό Πέλαγος

ΠΑΟΚ – Τζόλης: έκλεισε η μεταγραφή στην Νόριτς