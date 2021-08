Κοινωνία

Βόνιτσα: ανήλικη κατήγγειλε ξυλοδαρμό από την μητέρα της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα μετά την καταγγελία της 10χρονης κόρης της.

Θύμα ξυλοδαρμού κατήγγειλε ότι έπεσε μια 10χρονη στη Βόνιτσα με τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα για το περιστατικό.

Η 42χρονη μητέρα συνελήφθη, από αστυνομικούς του ΑΤ Ακτίου – Βόνιτσας, μετά την καταγγελία της 10χρονης στις αρχές.

Η γυναίκα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα αλλά αφέθηκε ελεύθερη έπειτα από προφορική εντολή.

Σε βάρος της ασκήθηκε όμως ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Πηγή: aixmi-news.gr

Ειδήσεις τώρα:

Έγκλημα στον Βόλο: ανακρίνονται μέλη της ίδιας οικογένειας

Ζάκυνθος: νεκρός 12χρονος από ηλεκτροπληξία

Αφγανιστάν: Έλληνας υπάλληλος στο ΝΑΤΟ επέστρεψε στην Αθήνα