Τσίπρας από Κομοτηνή: Αυτή η Κυβέρνηση πρέπει να φύγει μία ώρα αρχύτερα

Τι είπε για την αντιμετώπιση της πανδημίας και της ακρίβειας, την Τουρκία και τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

«Αυτή η Κυβέρνηση πρέπει να φύγει μία ώρα αρχύτερα για να σταματήσει να ματώνει και να γονατίζει τη χώρα και την κοινωνία», τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του σε πολιτική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής, όπου εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στην Κυβέρνηση για τα ζητήματα της πανδημίας και της ακρίβειας.

Ταυτόχρονα εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα είναι η επόμενη Κυβέρνηση και είπε χαρακτηριστικά: «Αυτό που ενδεχομένως δεν θέλουν για άλλη μία φορά να αποδεχθούν, είναι ότι η επόμενη κυβέρνηση του τόπου θα είναι προοδευτική. Είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Όποτε κι αν αυτές διεξαχθούν».

«Κανείς δεν μπορεί να περιμένει σωτηρία ή στήριξη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί η χώρα δεν βρίσκεται μόνο σε κλοιό πανδημίας και ακρίβειας, βρίσκεται και σε κλοιό Μητσοτάκη», σημείωσε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε: «Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του κατάφεραν κάτι σχεδόν ακατόρθωτο: Ο Νοέμβρης του 2021 να είναι χειρότερος από το Νοέμβρη του 2020, όταν δεν είχαμε εμβόλια. Φτάσαμε σήμερα να είμαστε στην κορυφή της Ευρώπης στους θανάτους και στον πάτο στους εμβολιασμούς».

Δέσμευση για υλοποίηση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα που θα υλοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αν εκλεγεί κυβέρνηση, λέγοντας ότι περιλαμβάνει την αύξηση των πόρων για το σύστημα υγείας, την ενίσχυση του προσωπικού των νοσοκομείων, την επίταξη χωρίς αποζημίωση των νοσοκομείων του ιδιωτικού τομέα για τη νοσηλεία των ασθενών με COVID-19, και σοβαρή και αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών για τους ακριβείς στόχους του εμβολιασμού.

Απειλή της κοινωνικής περιθωριοποίησης

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι σήμερα υπάρχει και η απειλή της κοινωνικής περιθωριοποίησης καθώς, όπως τόνισε, πάνω από ένας στους τέσσερις πολίτες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Αναφέρθηκε στο κύμα ακρίβειας και στις προτάσεις για την αντιμετώπισή του, που κατέθεσε ο ίδιος από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο, λέγοντας ότι δεσμεύεται πως τις προτάσεις αυτές θα τις εφαρμόσει εφόσον αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας.

Η περιοδεία στη Θράκη

Για τη σημερινή περιοδεία του στη Θράκη είπε ότι άκουσε «την αγωνία των ανθρώπων του μόχθου και της δημιουργίας για τη διετή εγκατάλειψη τους από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και την αγωνία της νέας γενιάς για το σήμερα και το αύριο».

«Προτεραιότητα ήταν και θα είναι η προώθηση δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας, θωρακίζοντας την ισονομία, την ισοπολιτεία και την κοινωνική συνοχή στη Θράκη. Δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις που θα διορθώνουν τα πολύ σοβαρά λάθη του παρελθόντος, ακυρώνοντας την ίδια στιγμή τις απαράδεκτες παρεμβάσεις της Τουρκίας σε ζητήματα που αφορούν Έλληνες πολίτες», δήλωσε ο κ. Τσίπρας.

Είπε ακόμα ότι οι επόμενοι μουφτήδες πρέπει να αναδειχθούν με διαδικασίες που θα αποφασιστούν σε διαβούλευση με τη μουσουλμανική μειονότητα και θα εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή από αυτή.

Η Τουρκία έχει μόνο να χάσει από την κλιμάκωση της έντασης

Σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση είπε ότι μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά μόνο σε συνεργασία και όχι σε σύγκρουση με τους γείτονές μας και για αυτό έχει σημασία η ηγεσία της Τουρκίας να συνειδητοποιήσει ότι είναι ανώφελο να ποντάρει στην κλιμάκωση της έντασης.

«Δεν έχει κάτι να κερδίσει παρά μόνο να χάσει από την ένταση. Δεν έχει να κερδίσει από την εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου που είδαμε από την κυβέρνηση Ερντογάν τον Μάρτιο του 2020 στον Έβρο», είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

