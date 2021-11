Τεχνολογία - Επιστήμη

Θεοδωρίδου: Ο κορονοϊός θα παραμείνει μαζί μας όπως και ο ιός της γρίπης

Τι είπε για την τρίτη δόση και τις παρενέργειες από τα εμβόλια. Τι αναφέρει μελέτη για έγκυες που νόσησαν από κορονοϊό πριν τον τοκετό.

Για την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού και την επιδημιολογική εικόνα που παρουσιάζει η χώρα, ενημέρωσε την Δευτέρα η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου από το Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με την κ. Θεοδωρίδου «έντεκα μήνες μετά την έναρξη του εμβολιασμού για τον κορονοϊό, έχει συγκεντρωθεί σημαντική γνώση και εμπειρία. Η εμφάνιση και ραγδαία επέκταση της μετάλλαξης Δέλτα μείωσε το αρχικό κλίμα του ενθουσιασμού. Η αρχική αισιόδοξη άποψη, ότι τα εμβόλια θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση και εξαφάνιση του ιού και να μειωθεί η διασπορά, αυτό δεν έγινε. Μοιάζει ότι ο ιός θα παραμείνει μαζί μας όπως και ο ιός της γρίπης. Θα είναι δηλαδή άλλος ένας ενδημικός ιός του αναπνευστικού. Όμως τα εμβόλια ανταποκρίθηκαν πλήρως στην πρόληψη της εργαστηριακά διαπιστωμένης λοίμωξης». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι τα εμβόλια, σύμφωνα και με το ECDC μειώνουν τον κίνδυνο σοβαρής μόλυνσης ή θανάτου.



«Η μετάλλαξη Δέλτα έχει οδηγήσει σε αύξηση της διασποράς ακόμη και σε μέρη με υψηλή εμβολιαστική κάλυψη. Θα πρέπει να αναλογιζόμαστε τον αριθμό των θανάτων που έχουν αποτραπεί με τον εμβολιασμό. Από 2,5 μηνών και πλέον έχει αρχίσει η χορήγηση της ενισχυτικής δόσης, που στοχεύει στην ενίσχυση της ανοσίας και την παράταση της διάρκειάς της», τόνισε η κ. Θεοδωρίδου .

Η τρίτη δόση, σημείωσε, είναι ένα πιθανό να οδηγήσει σε σχήμα εμβολιαμού με δύο συν μία δόση και μία ετησίως. «Αναφερόμαστε στην τρίτη δόση, αλλά θα πρέπει να τονίζουμε ότι ο βασικός πυλώνας στο εμβολιαστικό σχήμα παραμένει η πρώτη δόση», σημείωσε.

Σύμφωνα με την κ. Θεοδωρίδου, οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι οι απλές, όπως κόπωση, κεφαλαλγία, που διαρκούν 1-2 ημέρες και αντιμετωπίζονται με αναλγητικό.



Τέλος, η κ. Θεοδωρίδου, αναφέρθηκε σε μελέτη που δείχνει ότι σε έγκυες που νόσησαν πριν τον τοκετό και θήλασαν τα παιδιά τους, ανιχνεύτηκαν αντισώματα στον ορό και της μητέρας και του βρέφους, όπως και ειδικά αντισώματα στο μητρικό γάλα και το σάλιο του παιδιού. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο μητρικός θηλασμός προστατεύει το βρέφος και εκπαιδεύει το ανοσολογικό σύστημα του μωρού να παράγει αντισώματα.

