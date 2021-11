Αθλητικά

ATP Finals - Τσιτσιπάς: Ποδαρικό με το... αριστερό (βίντεο)

Ο Ρώσος Αντρέι Ρούμπλεφ επικράτησε εύκολα του Έλληνα πρωταθλητή.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν βρήκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης με τον Αντρέι Ρούμπλεφ τα... πατήματά του, βλέποντας τον Ρώσο να φτάνει άνετα στη νίκη με 6-4, 6-4 και να απομακρύνει το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης από τον στόχο της πρόκρισης στην τετράδα των ATP Finals, που διεξάγονται στο Τορίνο.

O Ρώσος, Νο5 στην παγκόσμια κατάταξη, εξαργύρωσε το πρώτο σερβίς του (37/41 πόντους) και κάνοντας από ένα break σε κάθε σετ, γέμισε με άγχος τον 23χρονο Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος δεν έφτασε σε κανένα σημείο σε break point.

Μετά τη νίκη του, η οποία του πήρε μία ώρα και 32 λεπτά για να την κατακτήσει, ο Ρώσος έκανε το 1-0 στον β’ όμιλο και πλέον ισοβαθμεί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στην κορυφή της κατάταξης.

Ο Ρούμπλεφ θα τεθεί αντιμέτωπος την Τετάρτη (17/11) με τον Τζόκοβιτς, ενώ την ίδια ημέρα ο Τσιτσιπάς θα πρέπει να περάσει το εμπόδιο του Κάσπερ Ρουντ, με τη νίκη να αποτελεί... μονόδρομο για τον Έλληνα πρωταθλητή.

«Άρχισα το τένις όταν η Ελλάδα ήταν σε κρίση - Υπέφερα από ρατσισμό»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ιταλική εφημερίδα La Stampa, λίγο πριν την έναρξη του ATP Finals στο Τορίνο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θυμήθηκε το ξεκίνημά του και τον… ρατσισμό που βίωσε ξεκινώντας να παίζει τένις ενώ η χώρα του βρισκόταν στη δίνη της οικονομικής κρίσης.

«Μεγάλωσα σε μια περίπλοκη κατάσταση από την οποία ήθελα να ξεφύγω, ήθελα ένα μέλλον για εμένα και την οικογένειά μου, ήθελα να αποστασιοποιηθώ από ορισμένες σκληρές κρίσεις που ο καθένας έκανε. Είσαι Έλληνας; Ε, τότε δεν είσαι καλός για τίποτα.

Το τένις μου έδωσε αμέσως ευκαιρίες, μου επέτρεψε να δείξω αξία. Τώρα η χώρα μου είναι καλύτερα, έχει ξανασταθεί στα πόδια της μετά από μια καταστροφική κατάσταση, δεν έχουμε ακόμη συνέλθει πλήρως από τις δυσκολίες, αλλά ανακάμπτουμε. Είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας και ελπίζω να δώσω κάποια ικανοποίηση με τα αποτελέσματά μου.

Έζησα πολύ άσχημα την περίοδο της πλήρους κρίσης. Αισθάνθηκα ότι σκεφτόμουν: η Ελλάδα βρισκόταν σε χάος, οπότε και εγώ κατέληγα στο χάος. Έτσι λειτουργεί ο ρατσισμός και τον έζησα στο πετσί μου. Μου έδωσε επίσης τη δύναμη να απομακρυνθώ από ένα στερεότυπο, ωστόσο, αυτές οι άσκοπες προσβολές πυροδότησαν την επιθυμία να αποδείξω ποιος πραγματικά ήμουν και τι είναι ικανοί οι Έλληνες.

Η οικονομική κατάρρευση ήταν μια αποτυχία της πολιτικής, όχι των ανθρώπων, αλλά σε κάποιο σημείο ήταν σαν να είχε χαθεί η λογική. Με έβαλαν στη μέση. Υπάρχουν άνθρωποι που σε ταυτίζουν με τα προβλήματα του τόπου από τον οποίο προέρχεσαι. Και είναι πολλοί. Η Ελλάδα ήταν χάος και έπρεπε να είμαι στο χάος. Και μετά αυτοί που με κατηγόρησαν ότι δεν έδινα δεκάρα επειδή έπαιζα τένις.

Ήταν σκληρό και αυτή η φάση με έμαθε να μην κάνω κρίσεις, να προσπαθώ να αξιολογήσω σε ποιον είμαι απέναντι για το πώς πραγματικά συμπεριφέρονται. Συνήθως, όταν κάτι πάει στραβά, κατηγορούνται οι λάθος άνθρωποι, για λάθος λόγους. Η προσοχή μετατοπίζεται από πραγματικές αιτίες, ίσως πολύ πιο δύσκολο να στοχευθούν. Η αδιαφορία, μια κακή συνήθεια που όλοι πρέπει να απαλλαγούμε».

