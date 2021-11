Life

“Το Πρωινό”: Η Γεωργία Καλτσή για το τροχαίο, την αναπηρία και τον αθλητισμό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αθλήτρια ξιφασκίας με αμαξίδιο μίλησε για το τροχαίο που άλλαξε τη ζωή της.

Καλεσμένη στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί της Τρίτης η Γεωργία Καλτσή, η οποία το 2015 είχε ένα τρομαχτικό τροχαίο που την άφησε καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Η ίδια επέζησε, αν και οι γιατροί της έδιναν «1% πιθανότητα», αφού πέρασε 6 μήνες στο νοσοκομείο, εκ των οποίων 24 μέρες σε κώμα. Ένας φίλος της, που οδηγούσε το μοιραίο αυτοκίνητο, έχασε τη ζωή του.

«Κάποια κομμάτια στα πόδια μου τα νιώθω μουδιασμένα. Δεν μπορώ να περπατήσω ή να σταθώ», είπε η αθλήτρια ξιφασκίας με αμαξίδιο.

Ποτέ δεν διερωτήθηκα “Γιατί σε εμένα;”, υπογράμμισε και συμπλήρωσε πως «όταν σου συμβαίνει κάτι τέτοιο, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το αποδεχθείς». Η ίδια η Γεωργία έδωσε κουράγιο σε συγγενείς και φίλους που δεν μπορούσαν να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι μία νέα κοπέλα, γεμάτη ζωντάνια και ενέργεια, δεν θα μπορούσε να περπατήσει ξανά.

«Είπα στον ευατό μου: Δεν γίνεται να πέσεις επειδή έγινε αυτό!», τόνισε.

Η Γεωργία Καλτσή, εκτός από τον αθλητισμό, ασχολείται πολύ με τα social media και έχει αναπτύξει συνεργασίες με διάφορες εταιρείες.

Με τη δύναμη ψυχής, αποτελεί παράδειγμα για πολλούς συνανθρώπους μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας.

Παρακολουθήστε την συνέντευξη που παραχώρησε η Γεωργία Καλτσή στην Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα:

Ειδήσεις σήμερα:

Σύγκρουση συρμών ΗΣΑΠ: θρήνος για τον Πέτρο Γιάμαλη (εικόνες)

Παιδοκτονία στην Ιταλία: “το έσκασε” από νοσοκομείο και σκότωσε την κόρη του

Πάτρα - Κορονοϊός: πέθανε ανεμβολίαστος οδοντίατρος