Αθλητικά

Βόλος - Παναιτωλικός: Πολύτιμη νίκη για τους Αγρινιώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα «καναρίνια» πανηγύρισαν την τρίτη φετινή νίκη τους στο πρωτάθλημα της Super League.



Πολύτιμη νίκη με 2-1 επί του Βόλου πέτυχε ο Παναιτωλικός στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, σε αναμέτρηση για τη 12η αγωνιστική της Super League. Ο Μόρσεϊ μόλις 3ο λεπτό και ο Καρέλης στο 33΄ ήταν οι σκόρερ για τα «καναρίνια», που πανηγύρισαν την τρίτη φετινή νίκη τους (δεύτερη εκτός έδρας). Ο Ρεγκατέν είχε ισοφαρίσει προσωρινά στο 7ο λεπτό για τους Θεσσαλούς, που συμπλήρωσαν τέσσερις σερί ήττες και συνολικά επτά διαδοχικά παιχνίδια χωρίς «τρίποντο», μετά το εντυπωσιακό τους ξεκίνημα στο πρωτάθλημα.

Οπως συμβαίνει στα περισσότερα ματς του Βόλου στη φετινή σεζόν, το παιχνίδι είχε γρήγορο ρυθμό και πολλές φάσεις. Ο φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν μόλις στο 3ο λεπτό, με ατομική ενέργεια του Μόρσεϊ και σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά η θεσσαλική ομάδα «απάντησε» άμεσα, με τον Ρεγκατέν να ισοφαρίζει στο 7΄ με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι είχαν καλές στιγμές με μακρινό σουτ του Σοάρες και κεφαλιά του Ροσέρο που εξουδετέρωσε ο Μελίσσας, αλλά ήταν ο Παναιτωλικός αυτός που πήρε ξανά προβάδισμα στο 33΄, με καρφωτή κεφαλιά του Καρέλη, μετά από ωραίο συνδυασμό των Μόρσεϊ-Χουχούμη από τα αριστερά και σέντρα ακριβείας του Ελληνα αμυντικού.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε, καθώς ο Παναιτωλικός οπισθοχώρησε στην προσπάθειά του να διατηρήσει τα... κεκτημένα. Ο Βόλος απείλησε στο 54΄ με σουτ του Μπαρτόλο που πέρασε άουτ, αλλά στη συνέχεια φάνηκε να «μπλοκάρει». Οι Αγρινιώτες πλησίασαν το τρίτο γκολ στο 65΄ με τον Αντούνες, όμως ο Κλέιμαν κράτησε «ζωντανή» την ομάδα του. Οι γηπεδούχοι πίεσαν εντελώς ανορθόδοξα και ο Παναιτωλικός άντεξε ως το τελευταίο σφύριγμα, παίρνοντας βαθιά «ανάσα».

Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Κίτρινες: Βοϊτκόφσκι - Αντούνες, Μεντόσα, Μελίσσας

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ (Γκιγιέρμο Αμπασκάλ): Κλέιμαν, Ρομέρο, Γκρίλο, Φεράρι, Ρινέρ (50΄ Βοϊτκόφσκι), Σοάρες (77΄ Νίνης), Ορόζ (77΄ Τσοκάνης), Ρεγκατέν, Μπαρτόλο, Ροσέρο (66΄ Τερεζίου), Φαν Βέερτ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Μελίσσας, Αποστολάκης, Βργκοτς, Χουχούμης, Αντούνες, Μεντόσα (75΄ Λούι), Φλόρες, Τσιγγάρας, Μόρσεϊ, Μπαρμπόσα (64΄ Ντουάρτε), Καρέλης (85΄ Βέργος)

Ειδήσεις σήμερα:

Απόλλων - ΠΑΟΚ: Θρίαμβος για τους Πατρινούς

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Έγκυες διασωληνωμένες στο “Ιπποκράτειο”

ΗΠΑ: σάλος για ένοπλο επιβάτη σε πτήση (βίντεο)