Ιωνικός - ΠΑΟΚ: “Χαστούκι” των γηπεδούχων στον “Δικέφαλο του Βορρά”

Η πρώτη συνάντηση του Ιωνικού με τον ΠΑΟΚ μετά από περίπου 15 χρόνια ανέδειξε θριαμβευτές τους Νικαιώτες με 3-2, αποτέλεσμα που ουσιαστικά θέτει την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου εκτός τίτλου πάρα πολύ πρόωρα.

Τεράστια νίκη για το συγκρότημα του Δημήτρη Σπανού, που ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ «απάντησε» με τρία γκολ κι όταν ο ΠΑΟΚ «ξύπνησε» οι γηπεδούχοι με μαζική άμυνα και τον Χουτεσιώτη «παρών» εκεί που έπρεπε πανηγύρισαν την 2η εντός έδρας νίκη τους και πρώτη μετά τις 23/10 και το 2-0 στο Περιστέρι (ακολούθησαν δύο ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες).

Η τρίτη σερί ήττα του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα (προηγήθηκαν αυτές από τον Ατρόμητο και τον Άρη) αφήνει τους «ασπρόμαυρους» 13 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό κι όπως γίνεται αντιληπτό μόνο με θαύμα θα θα μπορέσει να καλυφθεί αυτή η διαφορά.

Ο ΠΑΟΚ ενώ μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε γρήγορα στη συνέχεια και μέχρι το 3-1... απουσίαζε από το γήπεδο, ιδιαίτερα στα πρώτα 10 λεπτά της επανάληψης. Μπροστά στο κρίσιμο ευρωπαϊκό ματς που έχει να δώσει την Πέμπτη η ομάδα της Θεσσαλονίκης δέχεται ένα ακόμη γερό «χαστούκι», που δεν αποκλείεται αυτή την φορά να επιφέρει εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Στην πρώτη του οργανωμένη επιθετική προσπάθεια στο ματς ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με την εξαιρετική κεφαλιά του Σφιντέρσκι (τρίτο γκολ στο πρωτάθλημα), μετά τη σέντρα του Λούκας Τέιλορ.

Η χαρά των «ασπρόμαυρων» δεν κράτησε παρά μόνο δύο λεπτά, καθώς στο 20΄ ο Ιωνικός ισοφάρισε με δυνατό σουτ μέσα από τη μικρή περιοχή του πρώην παίκτη του «Δικεφάλου», Χοσέ Κάνιας, ο οποίος δεν πανηγύρισε το τέρμα που σημείωσε λόγω του... παρελθόντος του στην Τούμπα.

Οι γηπεδούχοι μετά το γκολ της ισοφάρισης ανέβηκαν ψυχολογικά και στο 34΄ έφτασαν στην πλήρη ανατροπή του σκηνικού. Ο Πασχαλάκης στην έξοδο που επιχείρισε για να σταματήσει τον Λένις ανέτρεψε τον Κολομβιανό επιθετικό, ο διαιτητής Τζήλος έδειξε να συνεχιστεί το ματς, ωστόσο, ειδοποιήθηκε από το VAR να ξαναδεί την φάση. Αυτό συνέβη και υπέδειξε το πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Άοσμαν (2-1).

Οι παίκτες και οι άνθρωποι του πάγκου του ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον Λαρισαίο ρέφερι, καθώς όπως φάνηκε από το ριπλέι ο Ντάρσιο είχε προλάβει να πλασάρει τον Πασχαλάκη (η μπάλα έφευγε άουτ) και με την φόρα που είχε ο τελευταίος έπεσε στα πόδια του επιθετικού του Ιωνικού.

Ο ΠΑΟΚ... δεν βγήκε στον αγωνιστικό χώρο στο β΄ μέρος, σε αντίθεση με τους παίκτες του Ιωνικού, που έκαναν ό,τι ήθελαν. Ο Λένις στο 49΄ πλάσαρε υποδειγματικά τον Πασχαλάκη ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 3-1, ενώ μέσα στα επόμενα 4 λεπτά, ο ίδιος παίκτης είχε σουτ στο δοκάρι και λίγο αργότερα επιχείρησε να «κρεμάσει» τον Έλληνα γκολκίπερ, αλλά ο τελευταίος έκανε σπουδαία επέμβαση.

Βλέποντας την ομάδα του να πελαγοδρομεί, ο Λουτσέσκου έκανε αμέσως δύο αλλαγές ρίχνοντας στο ματς τους Σβαμπ και Μουργκ αντί των «αόρατων» μέχρι το σημείο εκείνο Εσίτι και Μπίσεσβαρ. Ο Ρουμάνος τεχνικός δικαιώθηκε αμέσως, καθώς από σέντρα του Σίντκλεϊ στο 60΄ ο Μουργκ με άπιαστη καρφωτή κεφαλιά μείωσε για τον ΠΑΟΚ σε 3-2, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Στο 65΄ ο Σίντκλεϊ έχασε τεράστια ευκαιρία για να κάνει το 3-3, όταν πλάσαρε από πλάγια μέσα από την περιοπχή στέλνοντας την μπάλα λίγο άουτ. Οι Θεσσαλονικείς είχαν «επιστρέψει» για τα καλά στο ματς και στο 66΄ έχασαν άλλη μία μεγάλη ευκαιρία, με την κεφαλιά του Ελ Καντουρί να διώχνει σωτήρια ο Χουτεσιώτης σε κόρνερ.

Νέα κλασική ευκαιρία έχασε ο ΠΑΟΚ στο 79΄ με τον Σβαμπ να αστοχεί με κεφαλιά εντελώς αμαρκάριστος μετά το κόρνερ του Μουργκ. Τρία λεπτά μετά ο Πασχαλάκης είπε «όχι» στον Μύγα, στην τελευταία σπουδαία φάση του αγώνα.

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες: Βαλεριάνος, Κιάκος - Εσίτι, Σβαμπ

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Μύγας, Ρομαό, Τσιγκρίνσκι, Σάντσεζ, Βαλεριάνος, Κάνιας (68΄ Ματσούκας), Ντάλσιο, Κιάκος (68΄ Γκοτσούλιας), Άοσμαν (77΄ Μάναλης), Λένις (88΄ Βαφέας)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Λούκας Τέιλορ (72΄ Ντόουγκλας Αουγκούστο), Βαρέλα, Μιχαηλίδης (85΄ Άκπομ), Σίντκλεϊ, Εσίτι (54΄ Σβαμπ), Κούρτιτς, Α.Ζίφκοβιτς, Σφιντέρσκι, Ελ Καντουρί, Μπίσεσβαρ (55΄ Μουργκ)

