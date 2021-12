Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Όμικρον - Βρετανία: αυστηρά μέτρα για την αποφυγή lockdown

Τι δήλωσε ο υπουργός Υγείας Τζάβιντ για την κατάσταση στη χώρα.

Η απόφαση της Βρετανίας να επιβάλλει περιορισμούς με στόχο να επιβραδυνθεί η εξάπλωση του παραλλαγμένου στελέχους του νέου κορονοϊού Όμικρον θα επιτρέψει πιθανώς να αποφευχθεί η ανάγκη να επιβληθούν πολύ αυστηρότεροι έλεγχοι το νέο έτος, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός υπουργός Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ.

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον επέβαλε αυστηρότερους περιορισμούς στην Αγγλία χθες, Τετάρτη, δίδοντας εντολή για τηλεργασία, χρήση μασκών στους δημόσιους χώρους και χρήση των εμβολιαστικών πιστοποιητικών για να επιβραδυνθεί η εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον.

Ο Τζάβιντ σημείωσε ότι η Όμικρον εξαπλώνεται πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη παραλλαγή μελετήθηκε και θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξουν περίπου 1 εκατομμύριο κρούσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο ως το τέλος του μήνα αν η μετάδοση συνεχιστεί με τους σημερινούς ρυθμούς.

Η κυβέρνηση ενήργησε για να εμποδίσει να βρεθεί υπό μη βιώσιμη πίεση η Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS), σημείωσε ο Τζάβιντ.

"Ελπίζω ότι ο περισσότερος κόσμος θα καταλάβει ότι λαμβάνοντας κάποια δραστικά μέτρα τώρα, μπορούμε δυνητικά να αποφύγουμε την ανάληψη δράσης αργότερα", δήλωσε στο Sky News.

Ερωτηθείς αν υπάρχει το ενδεχόμενο τον Ιανουάριο να επιβληθούν αυστηρότερα μέτρα, ο Τζάβιντ απάντησε: "Όχι. Ελπίζω όχι."

Ο Βρετανός υπουργός Υγείας πρόσθεσε εξάλλου ότι με τα μέτρα αυτά θα κερδηθεί χρόνος για να μπορέσουν περισσότεροι άνθρωποι να κάνουν τις ενισχυτικές δόσεις εμβολίων κατά της COVID-19, κάτι το οποίο, όπως υπογράμμισε, θα ενισχύσει την προστασία κατά της σοβαρής νόσησης από COVID-19, ακόμη κι αν η Όμικρον ενδέχεται να διαφεύγει εν μέρει των εμβολίων.

Ωστόσο ο επιχειρηματικός κόσμος αντέδρασε με σκεπτικισμό απέναντι στην εντολή για τηλεργασία κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο εμπορικές περιόδους του έτους, αυτής πριν από τα Χριστούγεννα.

Στην ερώτηση αν θα αποφασιστεί να δοθεί περαιτέρω υποστήριξη στις εταιρείες που μπορεί να ζημιωθούν οικονομικά λόγω της εφαρμογής αυτού του Σχεδίου Β της κυβέρνησης, ο Τζάβιντ απάντησε ότι αυτό θα επανεξεταστεί, αλλά σημείωσε ότι τα μέτρα αυτά δεν αναμένεται να είναι τόσο επιζήμια.

"Τα μέτρα που λάβαμε βάσει του Σχεδίου Β, αν και θα έχουν έναν αντίκτυπο, είναι σχεδιασμένα να έχουν τον ελάχιστο αντίκτυπο", τόνισε.

Ο Τζάβιντ κατέληξε εξάλλου λέγοντας ότι δεν υπάρχει σχέδιο να επιβληθεί υποχρεωτικός εμβολιασμός κατά της COVID-19 στον γενικό πληθυσμό.

