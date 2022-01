Κορονοϊός - Αντετοκούνμπο: Εμβολιάστηκα για να προστατευθούμε όλοι

Τι είπε για τον ανεμβολίαστο Ίρβινγκ και για το δικό του σκεπτικό, στο οποίο κυριάρχησε η προστασία της οικογένειας του.

Μετά από την σπουδαία νίκη των Μπακς στην έδρα των Νετς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για τον ανεμβολίαστο Κάιρι Ίρβινγκ και ανέλυσε τους λόγους που ο ίδιος αποφάσισε να εμβολιαστεί.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του NBA, ο οποίος μέσα στον Δεκέμβριο μπήκε στο πρωτόκολλοα υγείας και ασφάλειας του NBA, που αφορά παίκτες που έχουν νοσήσει ή βρεθεί σε επαφή με κρούσμα κορονοϊού, είπε σχετικά με την υπόθεση του Ίρβινγκ πως «δεν μπορώ να πιέσω κάποιον να κάνει το ο,τιδήποτε με το οποίο δεν νιώθει άνετα».

Giannis Antetokounmpo gave a very long, thoughtful answer when asked about what he’d try to do if he was in the position the Nets are in with Kyrie Irving: pic.twitter.com/fcsJW4sZuL