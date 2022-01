Πολιτική

Σχολεία - Κεραμέως: 5000 προσλήψεις άμεσα για τα κενά, λόγω κορονοϊού (βίντεο)

Τι λέει η Υπ. Παιδείας για τα κρούσματα που εντοπίστηκαν μέσω των self test, την ανησυχία για ευρεία διασπορά της πανδημίας στα σχολεία, την τηλεκπαίδευση και την κριτική για την μη παράταση των διακοπών.

Καλεσμένη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας των σχολείων μετά από τις διακοπές των Χριστουγέννων.

«Τα σχολεία άνοιξαν με περισσότερα τεστ σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους μαθητές και εκπαιδευτικούς, με τα αυστηρότερα πρωτόκολλα που αποφάσισε η Επιτροπή των Ειδικών», είπε η Υπ. Παιδείας, που τόνισε πως «έγινε χθες ο μεγαλύτερος έλεγχος που έχει γίνει ποτέ στην χώρα μας από την αρχή της πανδημίας».

Όπως σημείωσε η Νίκη Κεραμέως, «εντοπίστηκαν 15.500 εν δυνάμει κρούσματα και εκεί μπορεί αν δει κανείς την σημασία της λειτουργίας των σχολείων και για υγειονομικούς λόγους, διότι αν δεν είχαν ανοίξει τα σχολεία, δεν θα είχαμε εντοπίσει αυτά τα κρούσματα».

Απαντώντας στην αντιπολίτευση και σε εκκλήσεις από ορισμένους επιστήμονες, που ζητούσαν να δοθεί αναβολή στο άνοιγμα των σχολείων για λίγες ημέρες, η Υπ. Παιδείας απάντησε πως «η κάθε απόφαση που παίρνουμε ζυγίζεται πολύ και συζητείται με την Επιτροπή των Ειδικών. Αν δεν είχαμε ανοίξει σήμερα, θα είχαμε αυτά τα 15.500 κρούσματα που δεν θα τα ξέραμε; Θα είχαν επαφές με πόσα άτομα το καθένα και θα είχαν διασπείρει ακόμη περισσότερο τον ιό».

Για τα κενά στα σχολεία από εκπαιδευτικούς που έχουν προσβληθεί από κορονοϊό, η Υπ. Παιδείας είπε πως «ήδη ανακοινώθηκαν άμεσα 5.000 προσλήψεις για να στηριχθεί το ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης και να καλυφθούν οι ανάγκες που έχουν προκύψει».

Σε αναφορά του Νίκου Χατζηνικολάου πως θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση και μέριμνα για τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ το 2008, που έκτοτε παραμένουν αδιόριστοι, η κ. Κεραμέως είπε πως έχει κριθεί νομικά το ζήτημα και έχουν δρομολογηθεί οι όποιες εξελίξεις μπορούν να υπάρξουν.

Σχετικά με την επαναφορά της τηλεκπαίδευσης, η Υπ. Παιδείας υπογράμμισε πως «η τηλεκπαίδευση γίνεται ήδη οποτεδήποτε ένα τμήμα πρέπει να αναστείλει την λειτουργία του. Είχε γίνει στο παρελθόν, ίσως να ξαναγίνει (σημ: λόγω κορονοϊού) ή στην Φλώρινα που έγινε ο σεισμός άμεσα ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τηλεκπαίδευση. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει την δια ζώσης εκπαίδευση».

Συμπλήρωσε πως «απόλυτη προτεραιότητα μας είναι τα ανοιχτά σχολεία με αυξημένα πρωτόκολλα ασφαλείας και με το πολύτιμο εργαλείο των self test, που δείχνει και πως τα σχολεία μας δρουν και συμβάλλουν και στο υγειονομικό κομμάτι».

Κλείνοντας, η Υπουργός Παιδείας είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου πως «σήμερα ακόμη δεν έχουν κλείσει τμήματα, αύριο θα ξέρουμε αν θα κλείσουν (σημ: απο τα self test που θα δηλωθούν σήμερα)».





Η ανακοίνωση για τις προσλήψεις στο Υπουργείο Παιδείας

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την άμεση πρόσληψη 4.784 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ώστε να καλυφθούν τα κενά που προκαλούνται από την πανδημία, σημείωνεται πως «σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης αποτελεί η ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για το σκοπό αυτό, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Ανάπτυξης, προχωρούμε άμεσα σε 4.784 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, 3.576 εξ αυτών με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας και 1208 αναπληρωτών (γενικής εκπαίδευσης, μαθητείας, ψυχολόγοι/κοινωνικοί λειτουργοί) με συμβάσεις ως τη λήξη του σχολικού έτους, προκειμένου να καλύψουν αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από απουσίες εκπαιδευτικών σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού.

Με την ανάληψη των καθηκόντων τους τις αμέσως επόμενες ημέρες, οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης στην απαιτητική συγκυρία της πανδημίας. Με σχεδιασμό, ετοιμότητα, συνέργειες και αρωγό σύσσωμη την εκπαιδευτική κοινότητα, τα σχολεία μας συνεχίζουν το πολύτιμο εκπαιδευτικό τους έργο και συμβάλλουν τα μέγιστα και στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της πανδημίας»

