“Φυτώριο” με εκατοντάδες δενδρύλλια χασίς σε σπίτι! (βίντεο)

Τι εντόπισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και πώς κατάφεραν να ταυτοποιήσουν το διακινητή

Εντοπίσθηκε, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένα πλήρως οργανωμένο και εξοπλισμένο εργαστήριο-φυτώριο, υδροπονικής καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης στη Νέα Χαλκηδόνα Αττικής.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών για άτομο που δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια και πώληση σημαντικών ποσοτήτων κάνναβης, διασταύρωσης στοιχείων και εξακρίβωσης χώρων, ταυτοποίησαν τον καλλιεργητή-διακινητή και πιστοποίησαν την εγκληματική του δράση .

Κατόπιν των ανωτέρω, απογευματινές ώρες της 10-1-2022, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια της οποίας κατελήφθη 38χρονος αλλοδαπός , εντός διαμερίσματος στη Ν. Χαλκηδόνα Αττικής, να έχει εγκαταστήσει, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο - φυτώριο καλλιέργειας, δια της υδροπονικής μεθόδου, δενδρυλλίων κάνναβης σε πλαστικές γλάστρες, με σκοπό την περαιτέρω πώληση των συγκομισθησομένων ποσοτήτων κάνναβης.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

440 δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας

κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας βάρους 2 κιλών και 400 γραμμαρίων

23 φυσίγγια των 7.62 mm

γεμιστήρα πιστολιού άνευ φυσιγγίων

το χρηματικό ποσό των 200- ευρώ

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας

12 λαμπτήρες

6 μετασχηματιστές ρεύματος

ψηφιακή συσκευή μέτρησης θερμοκρασίας και υγρασίας

ηλεκτρική συσκευή συγκόλλησης

2 μπουκάλια υγρού λιπάσματος και πλαστικό δοχείο λιπάσματος

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.