Πολιτισμός

Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια εξομολόγηση από καρδιάς της δημοφιλούς ηθοποιού, για την πορεία στην υποκριτική και την προσωπική ζωή της.

Την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου, στις 23:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.

Η σπουδαία κωμικός μιλά για την περιπετειώδη διαδρομή της και για τους ρόλους που την καθιέρωσαν.

Εξιστορεί ποιες δουλειές έκανε και πότε ανακάλυψε, τελικά, την υποκριτική.

Μιλά για τον άγνωστο γάμο της, όταν ήταν 20 ετών, και την σχέση με την κόρη της, η οποία είναι επίσης ηθοποιός.

Την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου στις 23:45, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο «Ενώπιος Ενωπίω».

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου

#EnwpiosEnwpiw

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός ανήλικης – Ιερέας στον ΑΝΤ1: Είμαι αθώος (βίντεο)

“Ελπίδα” - Δημόσιο: Τηλεργασία την Πέμπτη

Τροχαίο - Κως: Νεκροί μαθητές του ΕΠΑΛ (εικόνες)