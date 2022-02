Κόσμος

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: Εκτός Εκκλησίας ανεμβολίαστοι ιερείς

Πότε λήγει το "τελεσίγραφο" για εμβολιασμό στους ιερείς.

Σε τρίμηνη αργία τίθενται από αύριο, 1η Φεβρουαρίου, 12 ιερείς της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας Κύπρου, οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου για να εμβολιαστούν έναντι του κορονοϊού.

Από τους 123 ιερείς της Αρχιεπισκοπής, οι 27 είναι ανεμβολίαστοι. Από αυτούς, οι 15 έκαναν δεκτό το αίτημα του Αρχιεπισκόπου για να προχωρήσουν σε εμβολιασμό κατά της νόσου Covid-19 ή εξασφάλισαν εξαίρεση για κάποιο διάστημα, εξαιτίας ιατρικών λόγων.

''Εάν δεν αλλάξουν γνώμη είναι εκτός Εκκλησίας. Δεν μπορούν να μην αναγνωρίζουν τον Επίσκοπό τους'', ανέφερε ο Μακαριώτατος στο ΡΙΚ, κάνοντας λόγο για ανυπακοή στον Επίσκοπο, ενώ όπως τόνισε, οι τρείς μήνες αργίας, πιθανότατα να γίνουν έξι, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και καθαίρεσή τους.

Εντονα επικριτικός, ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε σε όσους ιερείς προτρέπουν τους πιστούς να μην εμβολιάζονται, όταν εδώ και δύο χρόνια η ανθρωπότητα πλήττεται από την πανδημία και όπως συμβαίνει παγκόσμια, έτσι και στην Κύπρο, οι Αρχές καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες αναχαίτισης του ιού.

Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας έστειλε αρχικά επιστολή προς τους ιερείς γεμάτη αγάπη όπως ανέφερε και καλώντας τους ιερείς να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Η διορία που τους δόθηκε λήγει αργά απόψε το βράδυ και εφόσον δεν αλλάξουν γνώμη τίθενται εκτός Εκκλησίας.

Eάν Μητρόπολη δεχθεί ιερέα που θα τεθεί σε αργία, η Αρχιεπισκοπή θα περικόψει από την εν λόγω Μητρόπολη τα χρήματα που της αντιστοιχούν για τους μισθούς των ιερέων της.

