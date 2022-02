Life

“The 2Night Show” - Ορφέας Αυγουστίδης: Ο “Σασμός” και η συνύπαρξη του με την Μαρία Τζομπανάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για την επιτυχία που βιώνει αυτή τη σεζόν, αλλά κι αν έχει νιώσει πως τον συνδέουν στην δουλειά του με τους γονείς του.

Τον Ορφέα Αυγουστίδη υποδέχτηκε για πρώτη φορά το βράδυ της Δευτέρας στο «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο αγαπημένος ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στον «Σασμό», μίλησε για τον ρόλο του Αστέρη, τις εξελίξεις της σειράς, αλλά και την πολυσυζητημένη δολοφονία του Πετρή.

«Με τρόμαξε το ότι ήταν ένα καθημερινό σήριαλ αλλά ευτυχώς είχαμε ετοιμάσει την παράσταση που θέλαμε να ανεβάσουμε με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο άρα ήμουν και έτοιμος να μπω μέσα σε μια τέτοια δουλειά… Δεν έχω μετανιώσει ούτε ένα δευτερόλεπτο.

Είχα μεγάλη αγωνία. Όχι αμφιβολίες. Βλέποντας το πρώτο επεισόδιο ένιωσα πολύ χαρούμενος, είπα ότι και κανένας να μην το δει εγώ είμαι πολύ περήφανος με αυτό που κάνουμε. Νιώθω πραγματικά τιμή που βρίσκομαι δίπλα σε τόσο σπουδαίους συνεργάτες που πονάνε αυτό το πράγμα.

Ήξερα το βιβλίο, ήξερα ότι ο ρόλος του Αστέρη δεν είναι ο χαρακτήρας που είναι γραμμένος στο βιβλίο, γιατί υπήρχε μια ανάγκη για να υπάρχει μια επιπλέον σύνδεση ανάμεσα στις δυο οικογένειες.

Και αυτή αποφασίστηκε να είναι από τους σεναριογράφος αυτός ο απαγορευμένος έρωτας. Διάβασα το βιβλίο για να ξέρω την γραμμή της ιστορίας, αλλά μετά τα σενάρια ήταν αλλιώς» εξήγησε ο Ορφέας Αυγουστίδης.

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Ορφέας Αυγουστίδης μίλησε για την πολυσυζητημένη σκηνή της δολοφονίας του Πετρή.

«Εδώ δε δέχτηκα τόσο έντονες επιθέσεις γιατί φάνηκε ότι τα πράγματα έγιναν μοιραία και μόνα τους με κάποιο τραγικό τρόπο. Αλλά την πρώτη περίοδο που ήταν ο Αστέρης αρραβωνιασμένος και η κοπέλα του έγκυος, μου λέγανε διάφορα… Ο κόσμος μπαίνει μέσα στον ρόλο και αυτό είναι πολύ ευχάριστο» εξήγησε ο ηθοποιός.

Σε ό,τι αφορά τη συνύπαρξή του στη σειρά με τη μητέρα του Μαρία Τζομπανάκη ο Ορφέας Αυγουστίδης παραδέχτηκ ότι «στην πρώτη σκηνή που παίξαμε μαζί με τη μητέρα μου κοιταχτήκαμε έντονα και κάπως αποσυντονιστήκαμε. Την πρώτη μέρα που παίξαμε μαζί, κάναμε ότι δεν τρέχει τίποτα, μετά συνειδητοποιήσαμε ότι είναι πολύ ωραίο» και πρόσθεσε «Δεν σκέφτηκα να αρνηθώ τον ρόλο λόγω της μητέρας μου. Έχω ξεπεράσει θέματα που είχα στο παρελθόν με την επαγγελματική μου πορεία».

Ειδήσεις σήμερα:

Ιαπωνία: Μαχητικό F-15 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ

Καιρός: Καταιγίδες, χιόνια και ισχυροί άνεμοι την Τρίτη



Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος μετά από οπαδική συμπλοκή