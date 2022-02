Αθλητικά

Κορονοϊός - Super League: αναβολή ματς της 22ης αγωνιστικής

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης κατά της βίας στις επόμενες δύο αγωνιστικές θα κάνει η διοργανώτρια Αρχή, ενώ η πανδημία αφήνει ακόμη έντονο αποτύπωμα στις ομάδες.

Το... σενάριο να αναβληθεί και το επόμενο παιχνίδι της Λαμίας επιβεβαιώθηκε, με τη Super League να ανακοινώνει το μεσημέρι του Σαββάτου (5/2) την αναβολή της αναμέτρησης Λαμία-Αστέρας Τρίπολης, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής.

Η ομάδα της Φθιώτιδας συνέχισε να παρουσιάζει υψηλό αριθμό κρουσμάτων κορονοϊού, μετά και τα αποτελέσματα των τελευταίων τεστ για Covid-19.

Στη σχετική ανακοίνωση της Super League αναφέρεται:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Super League Interwetten, αναβάλλεται, για προληπτικούς λόγους, μετά τη διαπίστωση θετικών κρουσμάτων COVID-19 σε ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ.

Σε εφαρμογή όσων προβλέπονται στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων της Γ.Γ.Α., αποφασίστηκε η αναβολή του αγώνα, καθώς η απαρέγκλιτη τήρηση του Πρωτοκόλλου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των αγώνων, ενώ βάσει όσων προβλέπονται έχουν ήδη ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ και η Υγειονομική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και έχει γίνει άμεση απομόνωση των κρουσμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων, δεδομένου ότι η διαφύλαξη της υγείας όλων των εμπλεκομένων αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Super League».

Αγωνιστικές αφιερωμένες στην ευαισθητοποίηση κατά της βίας

Εν τω μεταξύ, ένα ηχηρό μήνυμα κατά της βίας θα στείλουν όλες οι ομάδες της Super League και οι ποδοσφαιριστές τους, καθώς τόσο η 22η αγωνιστική, όσο και η 23η αγωνιστική της Super League θα είναι αφιερωμένες στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης κατά της βίας.

Στη σχετική ανακοίνωση της Super League αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Σύσσωμη η ποδοσφαιρική οικογένεια του κορυφαίου επαγγελματικού διασυλλογικού Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της χώρας μας στέλνει ένα σαφές μήνυμα:

ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Η βία, κάθε μορφής, δεν έχει καμία θέση στο ποδόσφαιρο.

Στείλε κι εσύ το δικό σου μήνυμα, πες ΟΧΙ στη βία.

#football_against_violence

#slgr_stopviolence

#slgr_notoviolence».

