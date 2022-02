Κόσμος

Νίκος Κάτσικας: Η γνωριμία και η μοιραία συνάντηση με τον δολοφόνο του (βίντεο)

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες από τη δολοφονία του Έλληνα δημοσιογράφου Νίκου Κάτσικα στην Αίγυπτο, βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σοκάρει η κυνική ομολογία του δράστη.

Του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες από τη δολοφονία του Έλληνα δημοσιογράφου Νίκου Κάτσικα στην Αίγυπτο, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Το κουβάρι της δολοφονίας του Νίκου Κάτσικα άρχισε να ξετυλίγεται όταν γείτονες του 56χρονου δημοσιογράφου, ειδοποίησαν την αστυνομία. Είχαν ανησυχήσει καθώς μια έντονη δυσάρεστη μυρωδιά αναδυόταν από το διαμέρισμα του στη συνοικία Σέιχ Ζαγιέντ της Γκίζας του Καΐρου.

Οι αστυνομικοί που θα ανοίξουν την πόρτα, θα εντοπίσουν την άψυχη σορό του μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Η έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη αποδίδει καρπούς μέσα σε λίγα 24ωρα. Ως δολοφόνος του Έλληνα δημοσιογράφου συλλαμβάνεται ένας διανομέας εστιατορίου. Σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, ομολόγησε πως μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον Νίκο Κάτσικα, λίγη ώρα αφότου, όπως υποστηρίζει, είχε συνευρεθεί μαζί του ερωτικά.

Ο κατηγορούμενος παραπονέθηκε για την φτωχή οικονομική του κατάσταση, με τον Έλληνα δημοσιογράφο να του προτείνει να συνευρεθούν ερωτικά με χρηματικό αντάλλαγμα. Ο κατηγορούμενος συμφώνησε και έκαναν δυο φορές σεξ.

Ο δράστης είχε γνωριστεί με το θύμα στο εστιατόριο όπου δούλευε. Είχαν αναπτύξει φιλική σχέση και την μοιραία εκείνη ημέρα ο Αιγύπτιος επισκέφτηκε το σπίτι του δημοσιογράφου και αντιπρόεδρου του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου. Με κυνικό τρόπο ο δολοφόνος περιγράφει σύμφωνα με την δική του εκδοχή, το τι ακολούθησε.

Το θύμα αρνήθηκε να του δώσει τα χρήματα που είχε υποσχεθεί για την πρώτη φορά. Ο κατηγορούμενος του επιτέθηκε, χτύπησε το θύμα, τον έριξε στο πάτωμα και τον μαχαίρωσε μέχρι που εξέπνευσε.

Από τις πρώτες ώρες των ερευνών, το κίνητρο της ληστείας θεωρήθηκε το πιο πιθανό. Ο Αιγύπτιος που συνελήφθη παραδέχτηκε πως έκλεψε χρήματα και αντικείμενα από το διαμέρισμα του Νίκου Κάτσικα.

Ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι μετά τη δολοφονία έκλεψε το ποσό των 260 ευρώ, 3 κινητά τηλέφωνα και αντικείμενα του θύματος.

Η Εισαγγελική έρευνα θα ρίξει φως σε όλες τις πτυχές του στυγερού εγκλήματος που έχει σοκάρει την Ελληνική ομογένεια της Αιγύπτου.

