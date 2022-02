Κόσμος

Ιαπωνία: Εντοπίστηκε η σορός ενός εκ των πιλότων του μοιραίου F-15

Εντοπίστηκε και ένα τμήμα από την ουρά του μοιραίου F-15. Η έρευνα για τον δεύτερο πιλότο του F-15 συνεχίζεται.



Εντοπίστηκε στη Θάλασσα της Ιαπωνίας η σορός του ενός εκ των δύο πιλότων του ιαπωνικού μαχητικού αεροσκάφους F-15 που χάθηκε τον Ιανουάριο, όπως μετέδωσε το δίκτυο NHK.

Σύμφωνα με τις αναφορές του ιαπωνικού δικτύου, η σορός του πιλότου βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Ισικάουα. Στην ίδια περιοχή εντοπίστηκε και ένα τμήμα από την ουρά του μοιραίου F-15.

Η έρευνα για τον δεύτερο πιλότο του F-15 συνεχίζεται.

Το μαχητικό αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ ενώ πετούσε πάνω από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, λίγο μετά την απογείωσή του από αεροπορική βάση της Ισικάουα (στο κεντρικό τμήμα της χώρας) στο πλαίσιο άσκησης, στις 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με το NHK, το αεροσκάφος δεν εξέπεμψε κάποιο σήμα κινδύνου προτού χαθεί από τα ραντάρ.

