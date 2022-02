Πολιτική

Βαρουφάκης: όταν φύγει η ακρίβεια, θα έρθει η λιτότητα (βίντεο)

Ζοφερές οι εκτιμήσεις του στον ΑΝΤ1 για τον πληθωρισμό, την ενεργειακή κρίση και την πίεση στα εισοδήματα. Τι ζήτησε για τους αγρότες, τι είπε για τον Τσίπρα και τα γκάλοπ΄.

«Χάσαμε την τεράστια ευκαιρία για την χώρα να ξεφύγουμε από αυτήν την μνημονιακή κατάσταση. Τον Αύγουστο του 2018 ο κ. Τσίπρας υπέγραψε το 4ο μνημόνιο που το ονόμασε μετα-μνημόνιο. Είμαστε ακόμα σε μνημόνιο. Τώρα έχουμε νέο μνημόνιο που είναι η ακρίβεια και θα πάμε σε νέα μέτρα», είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης, που ήταν καλεσμένος την Πέμπτη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, ερωτηθείς εάν είναι αριστερός, απάντησε «Είμαι Αριστερός… είμαι και άλλα πράγματα… είμαι Πανιώνιος.. είμαι και Β+ στην ομάδα αίματος… είμαι και διεθνιστής»¨, συμπληρώνοντας πως «στην Ελλάδα ξέρουμε ότι είσαι ότι δηλώσεις, αλλά αυτό είναι ανοησία. Είναι φιλελεύθερος ο Μητσοτάκης και ο Σαμαράς με προκαταβολή φόρου 100% από τις επιχειρήσεις; Είναι αριστερός ο Τσίπρας, όταν καταργεί το ΕΚΑΣ; Είναι σοσιαλιστής ο Παπανδρέου όταν μας δένει χειροπόδαρα με το μνημόνιο από το Καστελλόριζο;. Πρέπει να κριθούμε από τις πράξεις μας και όχι από ότι δηλώνουμε».

Για τους αγρότες και τα μέτρα στήριξης

«Ξέρουμε ότι έχουμε πρόβλημα στην σίτιση των ανθρώπων, καθώς οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη. Κάποιοι αγρότες μας κάνουν μπλόκα. Στο παρελθόν κάποια μπλόκα ήταν άδικα. Τώρα ζητάνε να μην πληρώνουν την ρήτρα αναπροσαρμογής από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, για να μπορούν να βάλουν μπροστά την αντλία τους και να παράγουν προϊόντα. Δεν πρέπει να καταργηθεί άμεσα αυτή η ρήτρα για τους αγρότες; Δεν πρέπει να μειώσουμε τον ΦΠΑ στα λιπάσματα και τις ζωοτροφές; Μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ ο κ. Μητσοτάκης και έχει ήσυχη την συνείδηση του, όταν οι εφοπλιστές έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο και οι αγρότες πρέπει να το πληρώνουν. Να το κάνει αφορολόγητο τώρα για αυτήν την περίοδο ο κ. Μητσοτάκης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την περίοδο της υπουργίας του και τον Τσίπρα

Ερωτηθείς για την περίοδο που ήταν Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Βαρουφάκης είπε «εγώ δεν έκοψα ούτε ένα ευρώ από συντάξεις, δεν έβαλα ούτε ένα ευρώ φόρου. Όταν έγινα Υπ. Οικονομικών έκανα μια σύσκεψη με τα στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και τους ζήτησα να μου πουν πως είναι τα οικονομικά του Κράτους. Μου απάντησαν «δεν είναι πολύ άσχημα, κ. Υπουργέ, έχουμε χρήματα για ακόμη 11-23 ημέρες!».

Προσέθεσε πως «ακόμη και αν έπεφτα στα γόνατα και παρακαλούσα τότε τον Γερούν Ντάισελμπλουμ, στην καλύτερη περίπτωση θα μας έδιναν 7 δις για να πληρώσουμε 22 δις ευρώ μόνο στην τρόικα εκείνο τον χρόνο. Έπρεπε ή να κάνουμε αναδιάρθρωση χρέους ή να πάρουμε νέο δάνειο που και ο κ. Σαμαράς έλεγε ότι δεν πρέπει να πάρουμε. Εγώ προσπάθησα αυτούς τους 5,5 μήνες που ήμουν Υπ. Οικονομικών να γίνει αναδιάρθρωση του χρέους».

«Ο Τσίπρας δεν είχε κανένα πρόβλημα μαζί μου, αφού θα υπέγραφα αυτά που ήθελε», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Για τις δημοσκοπήσεις

«Κάθε φορά που βγαίνω και μιλάω για κάποιον επιχειρηματία στην Βουλή, χάνουμε μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Αλλά ξέρουμε πως εμείς κάνουμε την δική μας δημοσκόπηση, μιλάμε με τον κόσμο και ξέρουμε ότι πηγαίνουμε πολύ καλά», είπε ο επικεφαλής του Μέρα25.

Για την ακρίβεια και το ηλεκτρικό ρεύμα

«Το χρηματιστήριο ενέργειας που έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ με εντολή της τρόικας, το οποίο συντηρεί ο κ. Μητσοτάκης, πρέπει να καταργηθεί: είναι τρεις ιδιώτες που βάζουν το «ταβάνι» των τιμών, είναι τρεις «ολιγάρχες». Είναι λάθος και λαϊκισμός τα επιδόματα που δίνει η Κυβέρνηση. Ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος, αφού πενταπλασιάστηκε η τιμή του φυσικού αερίου. Τι πρέπει να δούμε; Πόσο αυξάνεται το κόστος παραγωγής και πόσο αυξάνεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Αν δεν είναι ίδια, υπάρχει πρόβλημα. Εδώ δεν είναι ίδια. Πρέπει να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτό είναι μη λαϊκίστικη, φιλολαϊκή πολιτική», υποστήριξε ο κ. Βαρουφάκης, προσθέτοντας πως «Η εστία της ανόδου των τιμών είναι η αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και το άλλο κομμάτι είναι τα σούπερ μάρκετ, που λειτουργούν ως καρτέλ στην Ελλάδα».

Θα φύγει η ακρίβεια, θα έρθει η λιτότητα

Ερωτηθείς για τις εκτιμήσεις του, ο Γιάνης Βαρουφάκης είπε πως «θα αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός μαζί με τις τιμές της ενέργειας από τα τέλη του 2022, αρχές του 2023, όμως θα παραμένει ψηλά ο πληθωρισμός».

«Ήδη πολλές χώρες, όπως η Γερμανία, βιώνουν μια ύφεση, η οποία θα γενικευθεί. Η επόμενη Κυβέρνηση, όποια κι αν είναι αυτή, θα δεχθεί τεράστια πίεση από το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες για νέα μέτρα. Θα φεύγει η πίεση της ακρίβειας και θα έρθει η πίεση της λιτότητας», υπογράμμισε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25.

Στο τέλος της συζήτησης, σε πιο χαλαρό κλίμα, ο Γιάνης Βαρουφάκης είπε πως από την στιγμή που μπήκε στην πολιτική απέκτησε κάτι που δεν ήθελε και αυτό είναι οι εχθροί του, ενώ παράλληλα, όπως σημείωσε «έχω οπαδούς που πιστεύουν αυτό που θα πω, πριν το πω, και ας είναι ανοησία».

Για το Γιάνης με ένα -ν

Τέλος, ανέφερε πως αποκαλύπτει για πρώτη φορά τον λόγο για τον οποίο γράφει το όνομα του με ένα –ν, ως Γιάνης, αντί να επιλέξει την γραφή με δύο –ν, λέγοντας πως «Το έχω κάνει για να τιμήσω τον Γιάνη Κορδάτο, τον μεγάλο ιστορικό που έγραφε το όνομα του με ένα –ν και έτσι και αλλιώς οι Γερμανοί το Johannes το γράφουν με δύο -ν και το Ηans με ένα –ν».

