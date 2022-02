Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Προελαύνουν οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις

Ρωσικά στρατεύματα πλησιάζουν στο Κίεβο. Έντονες αντιδράσεις από τη Δύση. Ο οικονομικός αντίκτυπος στις αγορές.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Ουκρανία μετά την εισβολή ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων από το πρωί της Πέμπτης.

Παράλληλα πλήγματα δέχθηκαν στρατιωτικοί στόχοι σε πολλά σημεία της Ουκρανίας και καταστράφηκαν σημαντικές υποδομές, ενώ η επέλαση των ρωσικών δυνάμεων στο ουκρανικό έδαφος είναι ταχύτατη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να συνομιλήσει με τους Ουκρανούς ηγέτες τόσο για την ουδετερότητα όσο και για την αποστρατικοποίηση, ζητώντας ουσιαστικά από την Ουκρανία να συνθηκολογήσει με συγκεκριμένους όρους.





Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε από την πλευρά του πως αναμένει από τους συμμάχους της Ουκρανίας να επιβάλουν χειροπιαστές κυρώσεις

Η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων είναι ταχύτατη και μια από τις τελευταίες εξελίξεις που παραδέχεται και η ουκρανική πλευρά, είναι η κατάληψη από τους Ρώσους του Τσέρνομπιλ και του Πυρηνικού του εργοστασίου.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε πως υπάρχει πτώση μεταγωγικού αεροσκάφους με όλους τους επιβάτες να είναι νεκροί. Η πτώση του αεροσκάφους έγινε στην περιοχή Βορόνεζ και κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία ενώ μέχρι τώρα είναι άγνωστος ο λόγος της συντριβής.

Δραματικές ώρες βιώνουν οι κάτοικοι της Μαριούπολης. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το βράδυ της Πέμπτης μία οβίδα έπληξε πολυκατοικία. Όπως αναφέρουν, μέχρι στιγμής, υπάρχουν 26 τραυματίες. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο και για νεκρούς.

Η εικόνα της γυναίκας με το πρόσωπο γεμάτο αίματα μετά από πτώση ρωσικών πυραύλων στην Ουκρανία έχει κάνει τον γύρο του κόσμου και αποτυπώνει τη θηριωδία του πολέμου. Η δασκάλα που κατάφερε να επιβιώσει από την εισβολή στην Ουκρανία ορκίζεται πως θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί την πατρίδα της.





Ο Υφυπουργός Παιδείας και καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής, Άγγελος Συρίγος, μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και μεταξύ άλλων προέβλεψε ότι "η επικράτηση των Ρώσων στο στρατιωτικό μέτωπο θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη".

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια εξέλιξη που πριν από λίγο φάνταζε αδιανόητη, τη μεγαλύτερη στρατιωτική εισβολή σε ανεξάρτητη χώρα μετά τον β' παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ουκρανία δεν παραβιάζουν απλά το διεθνές δίκαιο, θέτουν σε αμφισβήτηση ολόκληρη την αρχιτεκτονική ασφάλεια της Ευρώπης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στην έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν απόψε να επιβάλουν νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας, βάζοντας στο «στόχαστρο» τους κλάδους της οικονομίας, της ενέργειας και των μεταφορών.

Η ελληνική Πρεσβεία στο Κίεβο και τα Γενικά Προξενεία στη Μαριούπολη και στην Οδησσό καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να παραμείνουν σε συνεχή επικοινωνία με τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, σύμφωνα με τις οποίες υφίσταται σχέδιο εκκένωσης, που είναι μη ανακοινώσιμο δεδομένης της ανάγκης προστασίας όσων θέλουν να αποχωρήσουν.

«Έχει εκπονηθεί σχέδιο εκκένωσης των Ελλήνων πολιτών, καθώς επίσης και των κατόχων του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς» ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του μετά τη συνεδρίαση της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών.





Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε απόψε νέες οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, μετά την στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσε η Μόσχα στην Ουκρανία. Ειδικότερα οι περιορισμοί στις εξαγωγές εκτιμάται πως θα μπλοκάρουν σχεδόν το 50% των εισαγωγών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στη Ρωσία.





Σημαντική άνοδος των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφεται στην προημερήσια αγορά για αύριο Παρασκευή, σε συνέχεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της ανόδου της τιμής του φυσικού αερίου που ακολούθησε.

Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στο ελληνικό Χρηματιστήριο για αύριο διαμορφώνεται στα 235,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα και είναι αυξημένη κατά 34% σε σχέση με τη σημερινή τιμή, δεν αποτελεί ωστόσο ρεκόρ καθώς τους προηγούμενους μήνες είχε διαμορφωθεί και σε υψηλότερα επίπεδα. Αντίστοιχα η τιμή του φυσικού αερίου στην πλατφόρμα TTF της Ολλανδίας διαμορφώνεται σήμερα το μεσημέρι στα 120,9 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξημένη κατά 36,1%.

Πρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου από τον αγωγό ΤΑΡ αναζητά η ελληνική αγορά, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, πέρα από τα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου που αναμένονται τις επόμενες ημέρες στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες σήμερα έγιναν οι πρώτες διερευνητικές συζητήσεις με την κοινοπραξία του Σαχ Ντενίζ στο Αζερμπαιτζάν. Ο αγωγός ΤΑΡ ξεκίνησε από τον Δεκέμβριο του 2020 να παραδίδει φυσικό αέριο στην ελληνική αγορά και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ κάλυψε πέρυσι το 17,5 % της εγχώριας κατανάλωσης.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοίνωσε ότι εκδόθηκε αεροπορική οδηγία (notam), μετά από το Δελτίο Πληροφοριών του ΟργανισμούΑσφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΑSA), σχετικά με το κλείσιμο του εναέριου χώρου της Ουκρανίας και την απαγόρευση διελεύσεων των πολιτικών αεροσκαφών λόγω της υψηλής επικινδυνότητας που υπάρχει στην περιοχή από την στρατιωτική δραστηριότητα.

Δείτε εδώ πως ξεκίνησε η ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία και τις πρώτες εχθροπαραξίες στα μέτωπα του πολέμου.

