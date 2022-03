Κόσμος

Μπάιντεν για Ουκρανία: “Δικτάτορας” ο Πούτιν – Νέες κυρώσεις στην Ρωσία

Ο Ρώσος Πρόεδρος είναι “πιο απομονωμένος παρά ποτέ|” τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του προς τον λαό των ΗΠΑ. Ποια άλλα μέτρα ανακοίνωσε κατά της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «δικτάτορας», «πιο απομονωμένος παρά ποτέ», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, επιβεβαιώνοντας ακόμη ότι οι ΗΠΑ θα κλείσουν τον εναέριο χώρο τους «σε όλες τις ρωσικές πτήσεις», κατά τη διάρκεια της πρώτης του «ομιλίας για την κατάσταση της ένωσης» αφού ανέλαβε το αξίωμα.

Ο αρχηγός του κράτους απείλησε εξάλλου τους Ρώσους «ολιγάρχες» ότι η Ουάσινγκτον και σύμμαχοί της θα κατασχέσουν «τις θαλαμηγούς, τα πολυτελή διαμερίσματα και τα ιδιωτικά αεροσκάφη» τους, που απέκτησαν κατ’ αυτόν διαπράττοντας «εγκλήματα» που το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης σχηματίζει ειδική επιχειρησιακή ομάδα για να «καταδιώξει», όπως είπε.

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε τα μέλη του Κογκρέσου να σηκωθούν όρθια για να δείξουν ότι βρίσκονται «στο πλευρό του λαού της Ουκρανίας», ενώ η ρωσική εισβολή εισήλθε στην έβδομη ημέρα της.

«Το γεγονός ότι ο Ρώσος δικτάτορας εισέβαλε σε ξένη χώρα έχει κόστος για όλο τον πλανήτη», ανέφερε ο 79χρονος Δημοκρατικός κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η οποία, παρότι η άγραφη πολιτική παράδοση τη θέλει αφιερωμένη σε εθνικά ζητήματα, αυτή τη φορά κατά μεγάλο μέρος της αφορούσε την ουκρανική κρίση. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «είχε άδικο, ήμασταν έτοιμοι, ήμασταν ενωμένοι», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εξαίροντας την αντίδραση της Ουάσινγκτον και των συμμάχων της.

Ο Ρώσος πρόεδρος «νόμιζε ότι η Δύση και το NATO δεν θα αντιδρούσαν. Νόμιζε ότι θα μας δίχαζε στο εσωτερικό», όμως σε αυτή που ο κ. Μπάιντεν περιγράφει ως μάχη «των δημοκρατιών» εναντίον των «αυταρχικών καθεστώτων», «οι δημοκρατίες φάνηκαν πιστές στο ραντεβού» κι ο κόσμος «επέλεξε καθαρά την πλευρά της ειρήνης και της ασφάλειας», ωστόσο, πρόσθεσε, ο αγώνας αυτός θα «πάρει καιρό».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πιθανόν πίστευε πως «θα έκανε περίπατο στην Ουκρανία» και «ο κόσμος θα έπεφτε τ’ ανάσκελα», αλλά «αντί γι’ αυτό, συνάντησε έναν τοίχο δύναμης που δεν τον φανταζόταν. Συνάντησε τον ουκρανικό λαό. Από τον πρόεδρο (της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι ως τον κάθε Ουκρανό, το θάρρος και η αποφασιστικότητά τους εμπνέουν τον κόσμο», είπε.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον 46ο πρόεδρο των ΗΠΑ, «αν οι δικτάτορες δεν πληρώνουν το τίμημα για τις επιθέσεις τους, προκαλούν ακόμη περισσότερο χάος».

«Ο Πούτιν μπορεί να περικυκλώσει το Κίεβο με άρματα μάχης, αλλά δεν θα μπορέσει ποτέ να πάρει την καρδιά, την ψυχή του ουκρανικού λαού», δεν θα «σβήσει ποτέ την αγάπη του για την ελευθερία», έκρινε ακόμη.

Η πρέσβης της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, η Οξάνα Μαρκάροβα, βρισκόταν στο πλευρό της πρώτης κυρίας Τζιλ Μπάιντεν, η οποία την προσκάλεσε στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο. Αρκετά μέλη του Κογκρέσου, κυρίως γυναίκες, διάλεξαν ενδυμασίες μπλε και κίτρινες, στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας, ενώ αρκετοί κοινοβουλευτικοί ανέμιζαν το ουκρανικό εθνικό σύμβολο μέσα στην αίθουσα.

«Όταν γραφτεί η ιστορία αυτής της περιόδου», το συμπέρασμα θα είναι ότι «ο πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία άφησε τη Ρωσία πιο αδύναμη και τον υπόλοιπο κόσμο πιο ισχυρό», προέβλεψε ο Ααμερικανός πρόεδρος.

Ο Ρώσος πρόεδρος «δεν έχει ιδέα τι έρχεται», διεμήνυσε ο κ. Μπάιντεν.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει σκοπό να στραγγαλίσει την πρόσβαση της Ρωσίας σε τεχνολογικά μέσα, να υπονομεύσει την οικονομική της ισχύ και να εξασθενίσει τον στρατό της τα επόμενα χρόνια, συνέχισε. Ο κ. Πούτιν μπορεί να σημειώσει κέρδη στα πεδία των μαχών αλλά θα το πληρώσει ακριβά «μακροπρόθεσμα», απείλησε, καθώς η διμερής ένταση έχει φθάσει σε επίπεδο άνευ προηγουμένου από το τέλος του ψυχρού πολέμου.

Με την ομιλία του, ο Τζο Μπάιντεν ήθελε να δημιουργήσει ατμόσφαιρα ενότητας στις ΗΠΑ, κάτι που προσπαθεί – μάταια – να καταφέρει από την εκλογή του.

Στρεφόμενος σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των Αμερικανών, είπε ότι το να ελεγχθεί ο πληθωρισμός είναι «κορυφαία προτεραιότητα» της κυβέρνησής του, ενώ ανήγγειλε ότι οι ΗΠΑ μπορεί να διαθέσουν ακόμη 30 εκατομμύρια βαρέλια αργού από τα στρατηγικά τους αποθέματα, «εάν είναι απαραίτητο» για να σταθεροποιηθεί η αγορά.

Μίλησε περί «επιλογής»: «Ένας τρόπος να καταπολεμηθεί ο πληθωρισμός είναι να μειωθούν οι μισθοί και να φτωχύνουν οι Αμερικανοί. Έχω καλύτερο σχέδιο. Αντί να είμαστε εξαρτημένοι από αλυσίδες εφοδιασμού στο εξωτερικό, ας παράγουμε στις ΗΠΑ», σημείωσε δίνοντας έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην αύξηση της παραγωγής αμερικανικών επιχειρήσεων.

Το ζητούμενο είναι «περισσότερες δουλειές που μπορούν να δώσουν καλό μισθό» και «αντί να είμαστε εξαρτημένοι από αλυσίδες εφοδιασμού στο εξωτερικό να φτιάχνουμε ό,τι χρειαζόμαστε στην Αμερική (...). Το σχέδιο για την καταπολέμηση του πληθωρισμού θα μειώσει τα κόστη και θα μικρύνει το έλλειμμα».

Επανήλθε ακόμη στα μεγαλεπήβολα σχέδιά του για τις υποδομές, υποσχόμενος ότι «θα έχουμε μια δεκαετία ολόκληρη αφιερωμένη στις υποδομές», ότι «θα δημιουργηθούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας», θα «εκσυγχρονιστούν δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια» κ.λπ., κάτι που χαρακτήρισε απαραίτητο προκειμένου η χώρα να «αντέξει τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης».

Αναφερόμενος στην πανδημία του νέου κορονοϊού, είπε ότι η υγειονομική κρίση «δεν χρειάζεται πια να διαφεντεύει τις ζωές μας», καθώς η χρήση χειρουργικής μάσκας είναι πλέον προαιρετική στις περισσότερες περιοχές της χώρας – όπως ήταν επίσης χθες στο Καπιτώλιο, στην ομιλία του Αμερικανού προέδρου.

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε εναντίον του ιού αυτού, όπως κάνουμε και με τις άλλες ασθένειες», είπε ο αρχηγός του κράτους, προσθέτοντας ότι «θα πρέπει να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε» για τις νέες παραλλαγές και την εξάπλωση του SARS-CoV-2 καθώς όπως παραδέχθηκε «δεν μπορώ να σας υποσχεθώ πως δεν θα έρθει κάποια νέα παραλλαγή».

«Θα εγκαινιάσουμε το πρόγραμμα ‘Test to Treat’ (‘Κάντε διαγνωστική εξέταση και λάβετε αγωγή’, σε ελεύθερη απόδοση), στο πλαίσιο του οποίο ο κόσμος θα μπορεί να κάνει τεστ στο φαρμακείο και εάν είναι θετικός να παίρνει χάπια απευθείας, χωρίς κανένα κόστος», πρόσθεσε. «Απόψε μπορώ να σας πω ότι προχωράμε μπροστά με ασφάλεια και επιστρέφουμε σε πιο ομαλή καθημερινότητα», ανέφερε και πρόσθεσε πως «δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την προσπάθεια να εμβολιαστούν περισσότεροι Αμερικανοί».

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει αργότερα σήμερα αναλυτικά το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για την πανδημία.

Κατά πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος, που πασχίζει να πείσει την κοινή γνώμη ότι η χώρα βρίσκεται σε καλά χέρια, συνεχίζει να βλέπει τη δημοτικότητά του βυθισμένη κάτω από το 40%, παρά την ανάπτυξη της οικονομίας, παρά τη χαμηλή ανεργία, παρά το ότι ο κλοιός της πανδημίας μοιάζει να χαλαρώνει.

Τίποτε από όλα αυτά δεν ωφελεί μέχρι τώρα τον αρχηγό του κράτους και τους Δημοκρατικούς, που φοβούνται ότι τον Νοέμβριο θα απολέσουν την οριακή πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να ηλεκτρίζει τους οπαδούς του και το πολιτικό κλίμα παραμένει τεταμένο, καθώς οι διενέξεις για κοινωνικά ζητήματα, από την άμβλωση στην οπλοκατοχή, από τον αγώνα κατά του ρατσισμού ως τις σεξουαλικές διακρίσεις, δίνουν και παίρνουν.

Η αστυνομία του Καπιτωλίου είχε στήσει προστατευτικές μπάρες γύρω από το κτίριο, στο οποίο επιτέθηκαν τον Ιανουάριο του 2021 οπαδοί του Ρεπουμπλικάνου προκατόχου του Τζο Μπάιντεν.

