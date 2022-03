Αθλητικά

Λίβερπουλ - Νόριτς: Ο Τσιμίκας... νίκησε τον Γιαννούλη

Χωρίς να «πατήσει γκάζι» η Λίβερπουλ νίκησε με 2-1 τη Νόριτς στο «Ανφιλντ» και λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του League Cup, συνεχίζει και στο Κύπελλο Αγγλίας.

Ο ελληνικός «εμφύλιος» (Τσιμίκας και Γιαννούλης βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα των «κόκκινων» και τον «καναρινιών» αντίστοιχα) ανέδειξε νικητή τον αριστερό φουλ μπακ των γηπεδούχων, με το συγκρότημα του Γιούργκεν Κλοπ να «καθαρίζει» σε μεγάλο βαθμό την υπόθεση πρόκριση στους «8» από το πρώτο 45λεπτο με τα δύο γκολ του Ιάπωνα επιθετικού, Τακούμι Μιναμίνο.

Η Σαουθάμπτον πήρε μεγάλη πρόκριση στους προημιτελικούς του Κυπέλλου Αγγλίας επικρατώντας στο «Σεντ Μέρις» με 3-1 της Γουέστ Χαμ. Οι «Άγιοι» προηγήθηκαν με τον Περό στο 31΄, «απάντησαν» τα «σφυριά» στο 60΄ με τον Μάρκο Αντόνιο, αλλά στο 69΄ ο Γουόρντ-Πράους με πέναλτι έβαλε ξανά μπροστά στο σκορ τους γηπεδούχους. Το ματς τελείωσε στο 90΄+5 με το τρίτο γκολ της Σαουθάμπτον από τον Μπρόϊα.

Ο Τίμο Βέρνερ γλίτωσε την Τσέλσι από το «έμφραγμα» στο "Κένιλγουορθ Ρόουντ", όπου οδήγησε τους Λονδρέζους στην ανατροπή επί της Λούτον και με το τελικό 3-2 έστειλε την ομάδα του στους προημιτελικούς του FA Cup.

Τα αποτελέσματα των αγώνων της φάσης των «16» του Κυπέλλου Αγγλίας:

Πιτέρμπορο-Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Κρίσταλ Πάλας-Στόουκ Σίτι 2-1

Μίντλεσμπρο-Τότεναμ 1-0 παρ.

Λούτον-Τσέλσι 2-3

Σαουθάμπτον-Γουέστ Χαμ 3-1

Λίβερπουλ-Νόριτς 2-1

Έβερτον-Μπόρχαμ Γουντ 03/03

Νότιγχαμ Φόρεστ-Χάντερσφιλντ 07/03