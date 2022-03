Οικονομία

Γερμανία - Σούπερ μάρκετ: Ελλείψεις σε βασικά προϊόντα

Αγορές πανικού από πολίτες που προσπαθούν να εξασφαλίσουν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Τι απαντά η Κυβέρνηση.

Έλλειψη σε μαγειρικό λάδι, αλεύρι, μαγιά, αλλά και βασικών ειδών όπως το αλάτι και τα ζυμαρικά, παρατηρείται ήδη σε αρκετά γερμανικά σούπερ μάρκετ, καθώς πολλοί καταναλωτές, υπό τον φόβο κρίσης με μονιμότερα χαρακτηριστικά λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της αύξησης των τιμών ενέργειας, σπεύδουν να προμηθευτούν μεγαλύτερες ποσότητες. Κάποια σούπερ μάρκετ εφαρμόζουν ήδη περιορισμούς.

«Θεωρούμε ότι αυτός ο πόλεμος θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τις τιμές», δηλώνει στην Augsburger Allgemeine ο Πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Αγροτοπαραγωγών Γιοάχιμ Ρούκβιντ και επισημαίνει ότι οι αγρότες υποφέρουν ήδη από το υψηλό κόστος παραγωγής.

«Στην περίπτωση των λιπασμάτων, υπάρχουν ήδη τα πρώτα σημεία συμφόρησης ή αστοχιών, οι τιμές εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλές και, λόγω της αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου, θα συνεχίσουν να αυξάνονται», τονίζει ο ίδιος και επισημαίνει ότι αυτές οι συνθήκες επηρεάζουν άμεσα τις τιμές και την επάρκεια αλεύρων και προϊόντων σιτηρών.

Το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ, η Ρωσία ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας σιταριού στον κόσμο, ενώ η Ουκρανία βρισκόταν στην πέμπτη θέση. Ο πόλεμος έχει τώρα ακινητοποιήσει τις εξαγωγές, προκαλώντας επιπλέον προβλήματα στην αγορά.

Οι ειδικοί της κυβέρνησης παρόλα αυτά δεν θεωρούν για την ώρα ότι θα πρέπει να αναμένονται σημαντικές ελλείψεις τροφίμων. Μακροπρόθεσμα ωστόσο, όπως επισημαίνει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Βοήθειας για Καταστροφές, δεν αποκλείεται να υπάρξουν προβλήματα στην προμήθεια προϊόντων όπως η μουστάρδα, τα δημητριακά και το μαγειρικό λάδι.

