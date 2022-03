Πολιτική

Αιγαίο: Παραβιάσεις από τουρκικά F-16 μέσα στη νύχτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μπαράζ νυχτερινών παραβιάσεων από τουρκικά μαχητικά στο Αιγαίο.

Απτόητοι οι Τούρκοι συνέχισαν και το βράδυ της Πέμπτης τις προκλήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο του Αιγαίου.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, δύο ζεύγη τουρκικών F-16 και μία τετράδα τουρκικών F-16 εισήλθαν στο FIR Αθηνών το βράδυ, χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης. Καταγράφηκαν 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, που εξελίχθηκαν σε 10 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου σε περιοχές του βορειοανατολικού και κεντρικού Αιγαίου.

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

Καθ' όλη την υπόλοιπη ημέρα, ένα τουρκικό UAV είχε εισέλθει στο FIR Αθηνών στην περιοχή του κεντρικού Αιγαίου χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης - καταγράφηκε μία παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Το τουρκικό UAV αναγνωρίσθηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: βοριάδες και παγωνιά την Παρασκευή

Πέτρος Φιλιππίδης: “απών” στην πρεμιέρα της δίκης για βιασμούς

Τέξας: Πολύνεκρο τροχαίο προκάλεσε... 13χρονος οδηγός (εικόνες)