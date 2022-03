Αθλητικά

Indian Wells: Η Σάκκαρη στον τελικό και στο Νο 3 του κόσμου (εικόνες)

Σε εξαιρετική φόρμα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια διεκδικεί το τρόπαιο, αλλά και την άνοδο της σε ακόμη υψηλότερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

Η Μαρία Σάκκαρη λύγισε στα τρία σετ την κάτοχο του τίτλου Πάουλα Μπαντόσα και πέρασε στον μεγαλύτερο τελικό της καριέρας της!

Εξαιρετική για άλλη μια φορά η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.6), επικράτησε της 24χρονη Ισπανίδας (Νο.7) με 6-2, 4-6, 6-1 σε 1 ώρα και 49 λεπτά και έκλεισε θέση στον τελικό του Indian Wells (WTA 1000). Εκεί θα βρει τη την Κυριακή (20/3) τη φορμαρισμένη Ίγκα Σβιόντεκ, Νο.4 στον κόσμο, που απέκλεισε με 7-6(4), 6-4 τη Σιμόνα Χάλεπ και συμπλήρωσε 10 διαδοχικές νίκες στο tour!

Εκτός όλων των άλλων, η Μαρία εξασφάλισε την άνοδό της στο Νο.3 του κόσμου για πρώτη φορά στην καριέρα της, ενώ αν κατακτήσει τον τίτλο τότε θα κάνει άλμα στο Νο.2!

Η απίστευτη δουλειά που κάνει φαίνεται ξεκάθαρα στο γήπεδο τα τελευταία χρόνια, αλλά σίγουρα της λείπει ένας μεγάλος τίτλος ως επισφράγισμα και επιβεβαίωση... Δεν θα είναι, πάντως, εύκολα τα πράγματα στον τελικό, καθώς η 20χρονη Πολωνή μοιάζει αυτή τη στιγμή αχτύπητη.

Η Μπαντόσα άρχισε να βρίσκει σιγά-σιγά ρυθμό και σερβίς και μετά τη νέα ανταλλαγή μπρέικ στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ (1-2, 2-2), η περσινή νικήτρια πήρε κεφάλι με 3-2. Πατώντας σαφώς καλύτερα στο γήπεδο και με τη Μαρία να έχει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της, η Μπαντόσα έσβησε ένα μπρέικ πόιντ στο 4-3 και τελικά έφτασε στην κατάκτηση του δεύτερου σετ.

Η Μαρία μπήκε δυνατά στο τρίτο (2-0) και παρότι έχασε το αρχικό της προβάδισμα (1-2), σημείωσε νέο μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ και ήταν πλέον φανερό ότι δύσκολα θα έχανε τη νίκη από τα χέρια της.





Με την Μπαντόσα να ψάχνει απεγνωσμένα για λύσεις, η Σάκκαρη πέτυχε και δεύτερο μπρέικ στο έκτο γκέιμ (5-1) και δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στη συνέχεια να κλείσει τον αγώνα.

Μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες είναι στον πρώτο της τελικό της κατηγορίας WTA 1000 και ήταν αναμενόμενη η συγκίνησή της στο φινάλε... Βελτίωσε και το (κακό) ρεκόρ της σε ημιτελικούς (5-14), όπως αναφέρει το sdna.gr και αν καταφέρει να πάρει και τον τίτλο, σίγουρα θα «λυθεί» και θα ανοίξει ο δρόμος για μεγαλύτερες επιτυχίες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση της αξίζουν…

