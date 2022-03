Πολιτική

Ερντογάν: Απευθείας διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα, όχι με μεσολαβητές

Ο Τούρκος Πρόεδρος θα έχει επικοινωνία με τους Ζελένσκι και Πούτιν. Τι είπε για τις σχέσεις Τουρκίας - Ισραήλ, τα F-16 και τους S400.

Για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Τουρκία, μίλησε μεταξύ άλλων ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες.

Όπως μεραδίδει η ναταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Αδνρέου, οΤούρκος πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά πως “είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ποια βήματα θα μπορούσαμε να κάνουμε για την εξάλειψη των γνωστών προβλημάτων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις”. Για την επόμενη διαδικασία, λέμε, ας κάνουμε τις διαπραγματεύσεις μας απευθείας, όχι διά των μεσολαβητών, ας κάνουμε τις συνομιλίες μας μέσω των ειδικών εκπροσώπων μας και ας το συνεχίσουμε έτσι”.

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι “μία από τις σημαντικότερες επισκέψεις ήταν η επίσκεψη του Ισραηλινού Προέδρου Χέρτζογκ. Σε αυτή τη διαδικασία, γίνεται λόγος και για επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενέτ. “Με την άφιξή του, ίσως μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια νέα διαδικασία στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ’, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος και πρόσθεσε ότι “υπάρχει κυρίως το θέμα του τι μπορούμε να κάνουμε μαζί για την ανατολική Μεσόγειο”. “Ως ένα από τα πιο σημαντικά βήματα που μπορούμε να κάνουμε μαζί στις διμερείς σχέσεις, νομίζω ότι είναι να έρθει ξανά στο προσκήνιο το θέμα του φυσικού αερίου. Για την αξιολόγησή τους, θα στείλουμε πρώτα τον Υπουργό Εξωτερικών, Υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, στο Ισραήλ αφού τα μέρη καθορίσουν την ημερομηνία. Θα ξεκινήσουμε αυτές τις συνομιλίες με τις επισκέψεις του Υπουργού Εξωτερικών μας και Υπουργού Ενέργειας μας στο Ισραήλ¨.

Ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι τα 4 από τα 6 σημεία μπορεί να γίνουν δεκτά από την Ουκρανία αλλά δεν υπάρχει σύγκλιση στα άλλα 2. “Τώρα θα έχω τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι σήμερα. Μάλλον θα έχω και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν ξανά το Σαββατοκύριακο ή στις αρχές της εβδομάδας. Σε αυτές τις επαφές, θα πρέπει να τους πούμε ‘τώρα πρέπει να είσαι εσύ αυτός που θα κάνει το βήμα για που χρειάζεται για την ειρήνηστην επόμενη διαδικασία. Κάνε μια θαρραλέα κίνηση’”.

Για το θέμα των F16, o Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι “υπάρχουν θετικές προσεγγίσεις για τον εκσυγχρονισμό των αεροσκαφών”. “Από την άλλη, υπάρχουν θετικές συμπεριφορές για νέες αγορές. Ο Μπάιντεν μου είπε ‘θα παρουσιάσω τη θετική μου προσέγγιση στο Κογκρέσο για αυτό το θέμα και θα το παρακολουθήσω’. Ελπίζω ότι αν το αποτέλεσμα συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση, τότε θα έχουμε την ευκαιρία να τελειώσουμε γρήγορα με τον εκσυγχρονισμό των νέων F-16 και με την αγορά των νέων”.

Ερωτηθείς για την συνομιλία που είχε στο πόδι με τον Τζο Μπάιντεν στις Βρυξέλλες και την πρόταση των Αμερικανών για αποστολή των S400 στην Ουκρανία, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι “αυτό το θέμα έχει κλείσει για εμάς. Οι S400 είναι δική μας περιουσία, αυτό τελείωσε”. O Τούρκος Πρόεδρος είπε ακόμη ότι ο υπεύθυνος επικοινωνίας του γραφείου του Φαχρετίν Αλτούν “έχει ήδη δώσει την απαραίτητη απάντηση με όλη την ευαισθησία σε όσα έγραψε η Wall Street Journa”l. “Αυτή η απάντηση τους αρκεί. Δεν υπάρχει ανάγκη για περισσότερα από αυτό. Γιατί το μόνο που κάνουν είναι να προκαλούν αναστάτωση. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να χγτυπήσουν και να βάλουν σε μπελάδες της Τουρκία. Αλλά επεμβαίνουμε άμεσα, δεν μπορούν να το πετύχουν”, ανέφερε.

Για τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι αξιολογούν ορισμένες θέσεις του ΟΗΕ όσον αφορά τις κυρώσεις, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι δυνατόν να παραμερίσουμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία κάνοντας όλα αυτά τα βήματα. “Διότι σήμερα, μόνο το μισό φυσικό αέριο που χρησιμοποιούμε το παίρνουμε από τη Ρωσία. Εξάλλου, σήμερα κατασκευάζουμε το πυρηνικό εργοστάσιό μας στο Άκκουγιου με τη Ρωσία. Δεν μπορούμε να το παραμερίσουμε αυτό. Όταν το λέω αυτό στον Μακρόν σήμερα, μου λέει ‘έχεις δίκιο΄. Άρα δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε εκεί. Πρέπει να διατηρήσουμε την ευαισθησία μας σε αυτό το θέμα. Καταρχάς, δεν μπορώ να αφήσω τους ανθρώπους μου στην παγωνιά το χειμώνα. Δεύτερον, δεν μπορώ να ακυρώσω τη βιομηχανία μας. Πρέπει να τους προστατεύσουμε”, είπε ο Τουρκος Πρόεδρος.

Για τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν είπε ότι ήταν ατυχής η δήλωσή του που είχε κάνει παλαιότερα ότι το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό. “Ο Μακρόν είναι σήμερα ένας από τους ηγέτες που διαδραματίζουν τον πιο ενεργό ρόλο στο ΝΑΤΟ. Αρκετά επιμελής”. Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ακόμη ότι αποφάσισαν να επανεξετάσουν τις σχέσεις Τουρκίας-Γαλλίας, ακόμη και να επαναλάβουν τα βήματα που έκαναν ως Τουρκία-Γαλλία-Ιταλία. “Ελπίζω ότι θα ξεκινήσουμε δυναμικά αυτή τη νέα διαδικασία μετά τις εκλογές, νομίζω”, ανέφερε..

Για τον Αμερικανό Πρόεδρο είπε ότι ζήτησε να έχει μια συνομιλία στο πόδι μαζί του στη Σύνοδο Κορυφής. “Το επόμενο διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κάποια θέματα μαζί του τηλεφωνικώς. Αλλά φυσικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μου συζήτησε το θέμα των F-16 με τον ομόλογό του”, ανέφερε.

Ενεργοποίηση της τριμερούς Τουρκίας – Γαλλίας - Ιταλίας

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ερντογάν στις Βρυξέλλες, ανακοίνωσε την επανενεργοποίηση της Τριμερούς Τουρκίας –Γαλλίας – Ιταλίας, δηλώνοντας «Η συνεργασία μεταξύ της ομάδας Τουρκίας, Γαλλίας και Ιταλίας , που είχε δημιουργηθεί παλαιότερα διακόπηκε στη συνέχεια. Αποφασίσαμε να την επανενεργοποιήσουμε και σύντομα οι τρεις χώρες να συναντηθούν ξανά»