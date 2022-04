Κόσμος

ΗΠΑ: Νεκρός 12χρονος από πυροβολισμούς (εικόνες)

Το παιδί πυροβολήθηκε ενώ βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο. Από τους πυρολισμούς τραυτίστηκε και μία 20χρονη. Τι δείχνουν οι έρευνες για το τραγικό συμβάν.

Ένα 12χρονο αγόρι σκοτώθηκε από σφαίρες χθες Πέμπτη το βράδυ στη Νέα Υόρκη την ώρα που βρισκόταν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο μαζί με μια κοπέλα η οποία τραυματίστηκε και ένα κορίτσι το οποίο γλίτωσε, ανακοίνωσε η αστυνομία και η δημαρχία της αμερικανικής πόλης.

Αστυνομικοί εκλήθησαν σε συνοικία του Μπρούκλιν λίγο πριν τις 20:00 (τοπική ώρα) και μόλις έφτασαν στο σημείο είδαν ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο στον δρόμο με τρεις επιβάτες, εξήγησε ένας επιθεωρητής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, ο Μάικλ Κέμπερ.

«Στη θέση του συνοδηγού βρισκόταν ένα 12χρονο αγόρι το οποίο δέχθηκε πολλούς πυροβολισμούς. Πέθανε επί τόπου», εξήγησε ο αστυνομικός, κάνοντας λόγο για ένα «φρικτό συμβάν».

Ο Κέμπερ πρόσθεσε ότι μια γυναίκα 20 ετών που καθόταν στη θέση του οδηγού επίσης δέχθηκε πολλές σφαίρες και διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση και «αναμένεται ότι θα επιβιώσει».

Τέλος ένα κορίτσι 8 ετών που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, τα θύματα είχαν σταθμεύσει το όχημά τους για να αγοράσουν κάτι να φάνε όταν «δέχθηκαν πυροβολισμούς», πρόσθεσε ο Κέμπερ, χωρίς να διευκρινίσει αν στόχος των πυροβολισμών ήταν τα θύματα ή αν επλήγησαν από αδέσποτες σφαίρες.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς διερωτήθηκε: «Τι συμβαίνει ώστε άνθρωποι που κάθονται μέσα στο αυτοκίνητό τους να σκοτώνονται από πυροβολισμούς;».

Ο Δημοκρατικός δήμαρχος ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο αφού εξελέγη με την υπόσχεση να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα, αλλά και την παράνομη διακίνηση όπλων στη Νέα Υόρκη, μια πόλη εννέα εκατομμυρίων κατοίκων, όπου παρατηρείται άνοδος της εγκληματικότητας μετά το 2020.

