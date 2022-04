Κόσμος

Ουκρανία - Μπάιντεν: Εγκληματίας πολέμου ο Πούτιν

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ζητά δίκη για εγκλήματα πολέμου και προαναγγέλλει νέες κυρώσεις.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι επιθυμεί μια «δίκη για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου» μετά την ανακάλυψη πολυάριθμων σορών ανθρώπων που φορούσαν πολιτικά ρούχα στην πόλη Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο.

Προανήγγειλε επίσης την επιβολή «πρόσθετων κυρώσεων» κατά της Ρωσίας, μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον περίμεναν να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον μετά από ένα Σαββατοκύριακο που πέρασε στο σπίτι της οικογένειάς του στο Ντέλαγουερ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι θεωρεί τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν έναν «εγκληματία πολέμου» και τον αποκάλεσε «στυγνό». «Πρέπει να λογοδοτήσει», είπε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφτηκε σήμερα την Μπούτσα και από εκεί κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό για «εγκλήματα πολέμου» τα οποία θα «αναγνωριστούν ως γενοκτονία».

Αυτή η μικρή πόλη βορειοδυτικά του Κιέβου καταλήφθηκε από τον ρωσικό στρατό στις 27 Φεβρουαρίου, και παρέμενε απρόσιτη για περισσότερο από ένα μήνα.

Το Γαλλικό Πρακτορείο είδε τα πτώματα τουλάχιστον 22 ανθρώπων με πολιτικά ρούχα στους δρόμους εκεί το Σάββατο. Ένας από αυτούς ήταν ξαπλωμένος κοντά σε ένα ποδήλατο και ένας άλλος είχε τσάντες με ψώνια δίπλα του. Ένα πτώμα είχε δεμένα τα χέρια πίσω από την πλάτη του.

Τα αίτια του θανάτου τους δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθούν άμεσα, αλλά δύο άτομα έφεραν τραύματα στο κεφάλι.

Η Μόσχα από την πλευρά της αρνήθηκε ότι σκότωσε αμάχους στην Μπούτσα, το Κρεμλίνο και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έκαναν λόγο για «διαστρεβλώσεις» και σκηνοθετημένες εικόνες για τον Τύπο.

