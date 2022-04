Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ομαδικός τάφος αμάχων σε χωριό

Δεκάδες πτώματα αμάχων βρέθηκαν σε ομαδικό τάφο στο χωριό Μπουζόβα.

Νέος ομαδικός τάφος με δεκάδες πτώματα αμάχων βρέθηκε χθες Σάββατο στο Μπουζόβα, χωριό κοντά στο Κίεβο που ανακτήθηκε προ ημερών από τον στρατό της Ουκρανίας, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

Ο Τάρας Ντίντιτς, κοινοτάρχης στη δημοτική ενότητα Ντίμτριβκα, στην οποία υπάγεται το Μπουζόβα και αρκετά άλλα παρακείμενα χωριά, δήλωσε σε ουκρανικό τηλεοπτικό σταθμό πως τα πτώματα βρέθηκαν σε τάφρο κοντά σε πρατήριο καυσίμων. Ο αριθμός τους δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη, διευκρίνισε.

«Τώρα επανερχόμαστε σε κανονικούς ρυθμούς ζωής, αλλά κατά τη διάρκεια της κατοχής είχαμε ‘καυτά σημεία’, πολλοί άμαχοι σκοτώθηκαν», είπε ο κ. Ντίντιτς.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατον να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν κάνει λόγο στις αρχές Απριλίου για δεκάδες νεκρούς στο χωριό Μπουζόβα και γύρω από αυτό, για περίπου 30 πτώματα.

Ο εντοπισμός ομαδικών τάφων και πτωμάτων αμάχων σε πόλεις και χωριά γύρω από το Κίεβο που ανακατέλαβαν οι ουκρανικές δυνάμεις αφού αποσύρθηκε ο ρωσικός στρατός προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, ειδικά στην Μπούτσα, βορειοδυτικό προάστιο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Χθες Σάββατο, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η απειλή για το Κίεβο έχει αποκλιμακωθεί μεν, όμως ο ουκρανικός στρατός είναι πλέον έτοιμος για σκληρή μάχη με τους Ρώσους στο Ντονμπάς, στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Ουκρανοί αξιωματούχοι κάλεσαν τις τελευταίες ημέρες τον άμαχο πληθυσμό στους ανατολικούς τομείς της χώρας να εγκαταλείψει την περιοχή ενόψει της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών.

