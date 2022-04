Πολιτισμός

Αγία Σοφία - Μητσοτάκης: Αποτροπιασμός για τον βανδαλισμό της Αυτοκρατορικής Πύλης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO, είχε ο Πρωθυπουργός.



Τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO, Audrey Azoulay, είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με τον βανδαλισμό της Αυτοκρατορικής Πύλης της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.



Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά λύπη και τον αποτροπιασμό του για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Σύμβολο της Χριστιανοσύνης, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τόνισε ότι οι ενέργειες αυτές που δεν σέβονται την ιστορία του μνημείου, θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα και τον οικουμενικό χαρακτήρα του.



Από την πλευρά της , η Γενική Διευθύντρια της UNESCO επανέλαβε την ανησυχία του Οργανισμού για τις επιπτώσεις της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και τόνισε ότι θα ζητήσει εξηγήσεις από τις τουρκικές αρχές.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Audrey Azoulay συμφώνησαν ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια του Ναού σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές.



Ο πρωθυπουργός εξέφρασε ακόμα την ανησυχία του για τις προσπάθειες αλλαγής του χαρακτήρα της Μονής της Χώρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Ανεμβολίαστοι: Πέθανε 19χρονη λεχώνα

Φωτιές: δασοκομάντος, αύξηση ποινών και περιπολίες του Στρατού

Ρόδος - Γυναικολόγος: Νέα μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση