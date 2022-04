Αθλητικά

Μπάγερν – Μπαρτσελόνα: “Ζωντανή” η ομάδα του Τρινκιέρι

Η σειρά, πλέον, επιστρέφει στη Βαρκελώνη με τον νικητή να ετοιμάζει... βαλίτσες για το Final Four του Βελιγραδίου.



H σεμιναριακή άμυνα της Μπάγερν έδωσε... σφυγμό στους Γερμανούς, οι οποίοι ισοφάρισαν (2-2) τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague και απέκτησαν δικαίωμα στο όνειρο... Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι επικράτησε με 59-52 της Μπαρτσελόνα στο Game 4, ισοπεδώνοντας τους Καταλανούς στα 30 πρώτα λεπτά, όταν και εξασφάλισαν μία διψήφια διαφορά ασφαλείας, η οποία τους βοήθησε να αντέξουν στην αντεπίθεση των Ισπανών στον... επίλογο. Πλέον η σειρά επιστρέφει στη Βαρκελώνη (03/05, 21:00) με τον νικητή να ετοιμάζει... βαλίτσες για το Final Four του Βελιγραδίου.

Ο επιθετικός πλουραλισμός της Μπάγερν και η άμυνα που περιόρισε στους 34 πόντους τους Ισπανούς μέχρι το 30΄ αποτέλεσαν τα «κλειδιά» της γερμανικής επιτυχίας. Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν στο 30΄ στο «χρυσό» όπως εξελίχθηκε +16 (50-34), με τους μπλαουγκράνα να τρέχουν στην τέταρτη περίοδο ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 9-18, χωρίς όμως να έχουν πλέον το χρόνο με το μέρος τους...

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Νικ Βάιλερ Μπαμπ με 12 πόντους, ενώ από την Μπαρτσελόνα των 13 λαθών και των απογοητευτικών ποσοστών ευστοχίας, προσπάθησε ο Άλεξ Αμπρίνες επίσης με 12 πόντους. Ο Νικ Καλάθης έμεινε στο παρκέ για 19 λεπτά με απολογισμό 3 πόντους (0/4 τρίποντα) και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 36-35, 50-34, 59-52.

