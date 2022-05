Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Το “σήκωσαν” μέσα στην Τούμπα

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα, συνδυάζοντας την «στέψη» με νίκη γοήτρου επί του «Δικεφάλου»

Τον τίτλο του πρωταθλητή επισφράγισε απόψε στην Τούμπα ο Ολυμπιακός παίρνοντας άτυπη ρεβάνς του πρόσφατου αποκλεισμού του από τον ΠΑΟΚ, και νικώντας τον αντίπαλο με 1-2 σε ένα παιχνίδι με αρκετές καλές φάσεις τρία ωραία γκολ και "ασκήσεις τακτικής" από τους δυο τεχνικούς. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τον 47ο του τίτλο κάνοντας μια νίκη που ήταν αποτέλεσμα της άψογης εμφάνισης του στο δεύτερο ημίχρονο όταν ο Μαρτίνς είδε τις αδυναμίες του ΠΑΟΚ και με τρεις αλλαγές άλλαξε όλη την δομή της ομάδας του και του αγώνα.

Πολύ νωρίς πήρε προβάδισμα στο ντέρμπι ο ΠΑΟΚ με ένα γκολ του Τόμας Μουργκ, το τέταρτο στο φετινό πρωτάθλημα, μετά από ωραία κίνηση του Αντόνιο Τσόλακ που έγινε από τα δεξιά, προσωρινή απόκρουση του Βατσλίκ και ωραίο πλασέ σουτ του Αυστριακού στο 10'.

Η αντίδραση των ερυθρολεύκων δεν άργησε να εκδηλωθεί με τρεις τελικές η τελευταία των οποίων ήταν και ευκαιρία ισοφάρισης στο 23' όταν από κόρνερ η κεφαλιά του Τικίνιο μέσα από την μεγάλη περιοχή δεν βρήκε στόχο κι έφυγε άουτ.

Ο Ολυμπιακός επιθυμώντας να πάρει βαθμό ή βαθμούς ώστε να επισφραγίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος μέσα στην Τούμπα, ανέβασε στροφές κι επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που είχε όχι λίγες ούτε και αμελητέες απουσίες, τελευταία των οποίων ήταν αυτή του Αντρίγια Ζίφκοβιτς που λόγω μιας ξαφνικής ίωσης προτιμήθηκε να μείνει στον πάγκο.

Στο 31' μια κεφαλιά από κοντά στην μικρή περιοχή του Μαντί Καμαρά, επίσης έφυγε άουτ και δεν ανησύχησε τον εκτιναχθέντα έςτσι κι αλλιώς Πασχαλάκη.

Στο 41' νέο σουτ από τον Μασούρα πέρασε άουτ και οι δυο ομάδες συνέχισαν με δυνατές μονομαχίες στο κέντρο του γηπέδου και τον ΠΑΟΚ να είναι περισσότερο προσεκτικός στην αμυντική του λειτουργία.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης ο Ολυμπιακός μπήκε αλλαγμένος σημαντικά με τρεις αλλαγές και οι δυο από τους νεοσειρχόμενους πρωταγωνίστησαν σε μια φάση υποδειγματικής επίθεσης που έφερε την ισοφάριση στο 51'. Ροντρίγκες και Ελ Αραμπί που πήραν θέση στην ενδεκάδα, συνεργάστηκαν και από το γύρισμα του Ροντρίγκες, ο Λόπες πρόλαβε τον Σίντκλεϊ και πλάσαρε στην εστία του Πασχαλάκη ισοφαρίζοντας 1-1.

Το γκολ της ισοφάρισης έδωσε στον Ολυμπιακό αυτοπεποίηθηση και στο 56' οι φιλοξενούμενοι απείλησαν και πάλι την εστία του Πασχαλάκη όταν με σουτ του Μαντί Καμαρά, η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Ο Ολυμπιακός πήρε "φτερά" με τις αλλαγές και συνέχισε με ακόμα πιο επιθετικό παιχνίδι. Από τα πλάγια και αριστερά δημιουργούσε ρήγματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ και στο 61' πέτυχε με εξαιρετικό σουτ του Ρέαμπτσιουκ το 1-2 παίρνοντας προβάδισμα (1-2) με ανατροπή σε 9' λεπτά.

Η συνέχεια ανάγκασε τον ΠΑΟΚ να οργανωθεί και να αναπτύξει επιθετικό παιχνίδι που βέβαια περιείχε ρίσκο καθώς οι αντεπιθέσεις του Ολυμπιακού έκρυβαν πολλούς κινδύνους. Πλέον οι πρωταθλητές διατήρησαν πολύ καλή αμυντική λειτουργία με τους Παπασταθόπουλο και Λαλά και κατά κανόνα έκοβαν τις επιθετικές προσπάθειες των Θεσσαλονικέων.

Στο 78' σουτ του Αντρίγια Ζίφκοβιτς έφυγε άουτ και δυο λεπτά αργότερα απευθείας φάουλ του Μουργα από πλάγια θέση έφυγε παρομοίως άουτ. Ο ΠΑΟΚ έχοντας ολοκληρώσει τις αλλαγές του με την είσοδο του Νέλσον Ολιβέϊρα κι έχοντας δυο κλασικούς φορ στο γήπεδο, τα έδωσε όλα για όλα για την ισοφάριση όμως ο Ολυμπιακός δεν ήταν πρόθυμος να αφήσει την ευκαιρία μιας "στέψης" μέσα στην Τούμπα.

Στο διάστημα αυτό ο ΠΑΟΚ έχασε την καλύτερη ευκαιρία του στο 83' όταν ο Ολιβέϊρα από το σημείο του πέναλτι έπιασε κεφαλιά που πέρασε άουτ μετά από σέντρα του Μουργκ.

Ως την λήξη του αγώνα και παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων ο Ολυμπιακός ήταν οργανωμένος αμυντικά και ταχύτατος στις αντεπιθέσεις και το σφύριγμα της λήξης τον βρήκε δίκαιο νικητή και πανηγυρίζοντα το πρωτάθλημα της φετινής σεζόν.

Διαιτητής: Λουίς Γκοντίνιο (Πορτογαλία)

Κίτρινες: Σίντκλεϊ, Ακπομ, Μασούρας, Λόπες, Μαντί Καμαρά.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Λύρατζης, Ίνγκασον, Κρέσπο (46' Μιχάϊ), Σίντκλεϊ, Κούρτιτς, Τσιγγάρας (60' Σβαμπ), Σοάρες (60' Αντρίγια Ζίφκοβιτς), Μουργκ, Μιτρίτσα (75' Ολιβέϊρα), Τσόλακ (63' Ακπομ).

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Λαλά, Παπασταθόπουλος, Μπα (64' Παπαδόπουλος), Ρέαμπτσιουκ, Μαντί Καμαρά, Εμβιλά, Μπουχαλάκης (46' Ροντρίγκες), Λόπες (78' Βρουσάϊ), Μασούρας (46' Αγκιμπού Καμαρά) και Τικίνιο (46' Ελ Αραμπί).

