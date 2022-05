Οικονομία

Μητσοτάκης σε Γάλλους επιχειρηματίες: Το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει, είναι η αλήθεια

Εντυπωσιασμένοι με τον αέρα αλλαγής που πνέει στην Ελλάδα, δήλωσαν οι Γάλλοι επιχειρηματίες.

«Η σχέση Ελλάδας - Γαλλίας είναι ξεχωριστή. Είναι ξεχωριστή σε πολιτικό επίπεδο. Όπως γνωρίζετε, υπέγραψα με τον Πρόεδρο Macron μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης πέρυσι στο Παρίσι, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη γεωπολιτική παρουσία της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Με τον Πρόεδρο Macron διατηρώ μια πολύ προσωπική και στενή σχέση. Είναι ο πιο δημοφιλής ξένος ηγέτης στην Ελλάδα και θα έλεγα ότι η Γαλλία είναι ίσως η πιο δημοφιλής χώρα από όλες στην Ελλάδα, κάτι που πιστεύω ότι πρέπει να λάβετε υπόψη όταν σκέφτεστε είτε να επεκτείνετε την παρουσία σας είτε να δραστηριοποιηθείτε πιο ενεργά στην Ελλάδα», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία της Κίνησης Γαλλικών Επιχειρήσεων (Mouvement des Entreprises de France - MEDEF), του μεγαλύτερου συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών της Γαλλίας.

«Το μήνυμα που λάβατε, ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει, είναι η αλήθεια. Αυτό δείχνει εμφανώς η συνολική απόδοση των μακροοικονομικών δεικτών, αλλά είναι επίσης και η αίσθηση που εισπράττεις όταν ταξιδεύεις απλά σε όλη τη χώρα», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.





«Εντυπωσιασμένοι με τον αέρα αλλαγής» που πνέει στην Ελλάδα, δήλωσαν οι Γάλλοι επιχειρηματίες, επισημαίνοντας ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον επιστρέφει στη χώρα, ως αποτέλεσμα της δουλειάς της ελληνικής κυβέρνησης.



«Αν κοιτάξετε τον αριθμό των ξένων εταιρειών, όχι μόνο γαλλικών, που επενδύουν στην Ελλάδα, είναι πράγματι αξιοσημείωτο πόσο γρήγορα επιτεύχθηκε αυτή η αλλαγή. Και αυτό που είναι επίσης ενδιαφέρον είναι ότι οι ξένες εταιρείες δεν επενδύουν μόνο σε τομείς όπου η Ελλάδα είχε ένα παραδοσιακό συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως ο τουρισμός και ενδεχομένως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εξετάζουν επίσης τους τομείς της υψηλής τεχνολογίας, της υλικοτεχνικής υποστήριξης (logistics), της εκπαίδευσης, της υγείας, αποδίδοντας αξία στο γεγονός ότι αυτή η χώρα διαθέτει πολύ υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και το τρέχον πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που καθιστά τη χώρα έναν ανταγωνιστικό επενδυτικό προορισμό.





Ο Πρωθυπουργός τόνισε ιδιαίτερα το πρόβλημα του κόστους της ενέργειας κι επανέλαβε ότι πρέπει να αναζητηθεί λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Πρόσφατα θεσπίσαμε ένα πολύ δυναμικό και ουσιαστικό πακέτο ώστε να μειωθούν οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. Αλλά περιμένω επίσης η Ευρώπη να συντονίσει τις ενέργειές μας και να κατανοήσει ότι πρόκειται για μια ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί ευρωπαϊκή απάντηση. Το κάναμε πέρυσι με το Ταμείο Ανάκαμψης και το πακέτο NextGenerationEU. Νομίζω ότι χρειάζεται να το κάνουμε ξανά για την ενέργεια», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των γαλλικών επιχειρήσεων εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για τις νέες προοπτικές που δημιουργούνται και την εμπιστοσύνη τους στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα, βιωσιμότητα και στο αναπτυξιακό δυναμικό της ελληνικής οικονομίας.





Στη συνάντηση μετείχαν εκπρόσωποι μερικών από τις μεγαλύτερες γαλλικές επιχειρήσεις, με επικεφαλής τον πρόεδρο του MEDEF Geoffroy Roux de Bezieux. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του συνδέσμου, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της L’ Oreal, Jean-Paul Agon, καθώς και στελέχη που εκπροσωπούν, μεταξύ άλλων, τις Airbus, Bollore, Bouygues Batiment International, Egis, Fives, Galileo Global, Idemia, Iveco France, Louis Dreyfus Armateurs Group, Naval Group, Ratp Development, Safran, Saur International, Sulo, Thales και Vinci Concessions.



Εκ μέρους του ΣΕΒ μετείχαν ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Γιώργος Ξηρογιάννης και ο Ευθύμιος Βιδάλης, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Στη συνάντηση ήταν παρών επίσης ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.



Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού



Είναι χαρά μου που σας υποδέχομαι εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψή σας. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και χαίρομαι που είχατε μια παραγωγική επίσκεψη μέχρι τώρα. Πράγματι, το μήνυμα που λάβατε, ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει, είναι η αλήθεια. Αυτό καταδεικνύει εμφανώς η συνολική απόδοση των μακροοικονομικών δεικτών, αλλά είναι επίσης και η αίσθηση που εισπράττεις όταν ταξιδεύεις απλά σε όλη τη χώρα, όταν συνομιλείς με τον μέσο πολίτη, όχι μόνο με υπουργούς, με τους επιχειρηματικούς σου εταίρους.



Και ξέρω ότι πολλοί από εσάς δραστηριοποιείστε στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια και θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εταιρείες που παρέμειναν στην Ελλάδα κατά την πολύ δύσκολη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, όταν βιώσαμε τον δικό μας «οικονομικό εφιάλτη». Οι γαλλικές εταιρείες παραμένουν αφοσιωμένες στην Ελλάδα και είναι κάτι που εκτιμούμε πολύ.



Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι η σχέση Ελλάδας - Γαλλίας είναι ξεχωριστή. Είναι ξεχωριστή σε πολιτικό επίπεδο. Όπως γνωρίζετε, υπέγραψα με τον Πρόεδρο Macron μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης πέρυσι στο Παρίσι, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη γεωπολιτική παρουσία της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο.



Με τον Πρόεδρο Macron διατηρώ μια πολύ προσωπική και στενή σχέση. Είναι ο πιο δημοφιλής ξένος ηγέτης στην Ελλάδα και θα έλεγα ότι η Γαλλία είναι ίσως η πιο δημοφιλής χώρα από όλες στην Ελλάδα, κάτι που πιστεύω ότι πρέπει να λάβετε υπόψη όταν σκέφτεστε είτε να επεκτείνετε την παρουσία σας είτε να δραστηριοποιηθείτε πιο ενεργά στην Ελλάδα.



Βρισκόμαστε τώρα εν μέσω ριζικών γεωπολιτικών αλλαγών, αντιμετωπίζοντας μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά το κόστος της ενέργειας και τον πληθωρισμό. Αλλά αυτή η κρίση, θεωρώ ότι δεν πρέπει να επισκιάσει τα συνολικά επιτεύγματα της χώρας τα τελευταία τρία χρόνια. Όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, είχαμε λάβει από τον ελληνικό λαό μια πολύ σαφή εντολή για αλλαγή: βιώσιμη ανάπτυξη, βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων, μείωση φόρων, προσέλκυση επενδύσεων και μείωση της ανεργίας δημιουργώντας νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.



Και παρ’ όλες τις δυσκολίες, έχουμε ανταποκριθεί σε αυτήν την εντολή μέχρι τώρα. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε τη συνολική επίδοση της οικονομίας, αλλά θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα τη μείωση της ανεργίας, η οποία ήταν αξιοσημείωτη. Και η πορεία της ανεργίας είναι καθοδική, ώστε να τη μειώσουμε σε μονοψήφια επίπεδα. Αυτό οφείλεται στην εισροή ξένων επενδύσεων στη χώρα, αλλά και την αναζωογόνηση των ελληνικών επιχειρήσεων. Έπρεπε πάντα να ξεπεράσουμε τη μεγάλη πρόκληση να γεφυρώσουμε ένα πολύ βαθύ επενδυτικό έλλειμμα. Αν κοιτάξετε τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ήταν πολύ χαμηλό σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ.



Αλλά αυτό αλλάζει. Αν κοιτάξετε τον αριθμό των ξένων εταιρειών, όχι μόνο γαλλικών, που επενδύουν στην Ελλάδα, είναι πράγματι αξιοσημείωτο πόσο γρήγορα επιτεύχθηκε αυτή η αλλαγή. Και αυτό που είναι επίσης ενδιαφέρον είναι ότι οι ξένες εταιρείες δεν επενδύουν μόνο σε τομείς όπου η Ελλάδα είχε ένα παραδοσιακό συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως ο τουρισμός και ενδεχομένως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εξετάζουν επίσης τους τομείς της υψηλής τεχνολογίας, των logistics, της εκπαίδευσης, της υγείας, πραγματικά αποδίδοντας αξία στο γεγονός ότι αυτή η χώρα διαθέτει πολύ υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό.



Συνεπώς, ο λόγος που οι άνθρωποι επενδύουν στην Ελλάδα σήμερα δεν είναι μόνο επειδή έχουμε υπέροχο καιρό και επειδή, κατά τη γνώμη μου, το τουριστικό μας προϊόν είναι ασυναγώνιστο. Δεν επενδύουν στη χώρα μας μόνο επειδή έχουμε άφθονη αιολική και ηλιακή ενέργεια. Υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν παρόμοια πλεονεκτήματα. Αλλά αυτό που βρίσκουν στην Ελλάδα είναι ένα εργατικό δυναμικό με υψηλή κατάρτιση και εξειδίκευση. Έλληνες νεαρής ηλικίας, πολύ πρόθυμους να εργαστούν σκληρά για να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους. Και πολλοί από αυτούς, όπως επισημάνατε, βρίσκονται σήμερα εκτός Ελλάδας και επιθυμούν να επιστρέψουν.



Έχουμε λοιπόν μια δεξαμενή ειδικευμένου εργατικού δυναμικού της τάξης των 500.000 νέων Ελλήνων που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης και για πρώτη φορά επιδιώκουν να επιστρέψουν. Και μερικές φορές ο ευκολότερος τρόπος για να επιστρέψουν είναι να εργαστούν σε μια μεγάλη ξένη εταιρεία, όπως η δική σας. Αυτό κάνει τη μετάβαση πολύ πιο ομαλή. Συνολικά, λοιπόν, έχουμε λόγους να είμαστε ευχαριστημένοι με τις επιδόσεις της οικονομίας. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά και τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας.



Μας απασχολεί πολύ το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας. Πρόσφατα θεσπίσαμε ένα πολύ δυναμικό και ουσιαστικό πακέτο ώστε να μειωθούν οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας και να αποσυνδεθούν οι τιμές του φυσικού αερίου από αυτές της ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που είχε οδηγήσει τους οικιακούς λογαριασμούς του ηλεκτρικού σε ύψος που δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί. Αλλά φυσικά, περιμένω επίσης η Ευρώπη να συντονίσει τις ενέργειές μας και να κατανοήσει ότι πρόκειται για μια ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί ευρωπαϊκή απάντηση. Το κάναμε πέρυσι με το Ταμείο Ανάκαμψης και το πακέτο NextGenerationEU. Νομίζω ότι χρειάζεται να το κάνουμε ξανά για την ενέργεια.



Σε αντίθετη περίπτωση, θα δώσουμε περισσότερα επιχειρήματα στους λαϊκιστές που υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες, ώστε να μας επιτίθενται και να προτείνουν τις πολύ απλοϊκές συνταγές τους ως αβάσιμες λύσεις σε πολύ περίπλοκα προβλήματα. Αλλά σε τελική ανάλυση, πρόκειται για έργο που αφορά τον μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό ολόκληρης της χώρας. Ήμουν πάντοτε πολύ σαφής ότι όταν μιλάμε για τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται να εφαρμόσουμε πρόκειται για ένα σχέδιο που, ελπίζουμε να έχει δημιουργήσει μία εντελώς διαφορετική Ελλάδα έως το 2030. Μέχρι τότε πρέπει να έχουμε ξεπεράσει τους περισσότερους εταίρους μας στην ΕΕ και να αναμορφώσουμε πραγματικά τη χώρα. Να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, τον τρόπο που συνεργαζόμαστε με το κράτος, τον πώς χρησιμοποιούμε την ψηφιακή τεχνολογία και υιοθετούμε την πράσινη μετάβαση. Αυτό είναι κάτι που εξακολουθεί να μας προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον.



Και θεωρώ ότι το επιτελείο μας είναι πολύ συγκεντρωμένο στον στόχο του και πολύ δραστήριο. Πιστεύω ότι έχουμε δημιουργήσει μια καλή ομάδα και είμαστε όλοι αφοσιωμένοι στο έργο μας για τον μετασχηματισμό της χώρας. Και ειλικρινά, θέλουμε όλοι να γίνετε τμήμα του δικού μας success story και να παρουσιάσετε τα επιχειρήματα αυτά και στις μικρότερες επιχειρήσεις. Θα χαρώ πολύ να σας επισκεφθώ στη Γαλλία, εάν το πρόγραμμά μου το επιτρέψει. Οι μεγάλες εταιρείες, πιστεύω, γνωρίζουν τι συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει μια σειρά από εταιρείες κάτω από τις μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν στο εξωτερικό και θα μπορούσαν να στραφούν στην Ελλάδα ή τα Βαλκάνια. Γιατί η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου για τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, και αποτελεί φυσική βάση για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους. Σας παρακαλούμε, λοιπόν, να μεταφέρετε στους συνεργάτες σας την πρόσκληση αυτή και θα χαρούμε πολύ να υποδεχτούμε ακόμη περισσότερες γαλλικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.



Ο Πρέσβης σας κάνει εξαιρετική δουλειά και αποτελεί -όπως πρέπει άλλωστε- θερμό υποστηρικτή των γαλλικών επιχειρηματικών συμφερόντων στη χώρα μας. Θα κλείσω όμως με ό,τι είπα στην αρχή. Ελλάδα και Γαλλία μοιράζονται μία ειδική σχέση και έναν ιδιαίτερο δεσμό που δημιουργεί μια πολύ θετική ατμόσφαιρα όταν γαλλικές επιχειρήσεις επενδύουν ή κάνουν δουλειές στην Ελλάδα. Και φυσικά, κάποιοι από εσάς έχετε εκτιμήσει τόσο πολύ τη χώρα μας που έχετε μάθει και τη γλώσσα. Δεν περιμένουμε βεβαίως από όλους σας να κάνετε το ίδιο, αλλά ποτέ δεν είναι αργά!



Αντιμετωπίζουμε την Ελλάδα όχι απλώς ως μια χώρα όπου μπορείτε να περάσετε υπέροχες καλοκαιρινές διακοπές, αλλά ως μια χώρα όπου μπορείτε να ζήσετε ολόκληρο τον χρόνο. Μια χώρα όπου μπορείτε να αναπτύξετε επιχειρήσεις. Και, ασφαλώς, μια χώρα που, όπως είπα, είναι βάση για την περαιτέρω επέκτασή σας σε ολόκληρη την περιοχή μας.





