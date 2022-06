Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: η πρώτη “επαφή” με την κεταμίνη και η ανατριχιαστική ανάρτηση

Σε ποια τηλεοπτική σειρά άκουσε πρώτη φορά για την κεταμίνη η προφυλακισμένη ως παιδοκτόνος. Τι έγραψε αμέσως μετά στα social media. Συγκλονίζει μαρτυρία για "γλέντια" μετά τον θάνατο των τριών παιδιών.

Στην σειρά «Αγγελική», με πρωταγωνίστριες την Φιλαρέτη Κομνηνού και την Μαίρη Μηνά, που ήταν η αγαπημένη της Ρούλας Πισπιρίγκου, όπως η ίδια είχε γράψει στα social media, φαίνεται πως η προφυλακισμένη για την δολοφονία της Τζωρτζίνας, άκουσε για πρώτη φορά για την κεταμίνη.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, την Τετάρτη προβλήθηκε και βίντεο, βασισμένο στις αναρτήσεις της Ρούλας Πισπιρίγκου για τις προτιμήσεις της στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, με την ίδια να περιγράφει πως της αρέσουν ιδιαίτερα οι ταινίες με παιδοκτονίες ή θανάτους και ατυχήματα παιδιών που προκαλούν οδυνηρά συναισθήματα στις μητέρες τους, καθώς και σειρές με νοσοκόμες και γιατρούς:

Μεταξύ των προτιμήσεων της ήταν και η σειρά «Αγγελική», όπως θυμήθηκε και ένας άνθρωπος από την Πάτρα, ο οποίος ενημέρωσε την εκπομπή πως εκεί είχε ακουστεί για πρώτη φορά η κεταμίνη.

Σε βίντεο της εκπομπής «Το Πρωινό» την Πέμπτη, μεταδόθηκε απόσπασμα από επεισόδιο της σειράς που προβλήθηκε στην τηλεόραση στις 08 Δεκεμβρίου 2020, με σκηνή στην οποία, πρωταγωνιστής της σειράς έλεγε σε άλλον πρωταγωνιστή, που είχε εμπλοκή με ναρκωτικά, το εξής: «Ο αδελφός σου δεν είναι κτηνίατρος; Θα γράψει μια συνταγή για κεταμίνες, θα βάλει μια υπογραφή και την σφραγίδα του και τελείωσε».

Μετά από το συγκεκριμένο επεισόδιο, σε ανάρτηση της, η Ρούλα Πισπιρίγκου γράφει μεταξύ άλλων, πως «το παιδί σου θα φτάσει τα 8 μόνο για μια φορά» και στην κατάληξη της ανάρτησης αναφέρει πως «ότι υπάρχει τώρα, γρήγορα θα φύγει…».

Όπως ανάφερε ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης, «από τον Ιανουάριο του 2021, 20 ημέρες μετά, ξεκινά η αναζήτηση της Ρούλας Πισπιρίγκου στο διαδίκτυο για την κεταμίνη και άλλες ουσίες», ενώ ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε πως ο συσχετισμός του επεισοδίου, της αναφοράς στην κεταμίνη και η ανάρτηση που ακολουθήσε από την Ρούλα Πισπιρίγκου προκαλεί ανατριχίλα.

Η Φαίη Σκορδά από την πλευρά της είπε πως όλο αυτό παραπέμπει σε ταινίες με δολοφόνους, που «αφήνουν σημάδια» πριν τον φόνο.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:





Λίγο νωρίτερα, στην εκπομπή προβλήθηκε συνέντευξη μιας γνωστής του ζευγαριού, η οποία είπε πως «δεν είναι μια εικόνα να θρηνείς πίνοντας μπύρες. Τους έχει δει όλος ο κόσμος, στην πλατεία κάτω από το σπίτι της οδού Μπιζανίου. Πήγαινε η κυρία και έτρωγε τα μεζεδάκια της και έπινε τα ουζάκια και τις μπυρίτσες της, ενώ είχε χάσει τα τρία παιδιά. Την Τσικνοπέμπτη είχε πάει κανονικά σε ταβερνάκι και έπινε το κρασάκι της και το μεζεδάκι της και μόνο αφού έγινε μεγάλο θέμα και ντόρος “μαζεύτηκε”», ενώ σε σχετικό ερώτημα απάντησε πως «έπινε αρκετά και στην τέταρτη εγκυμοσύνη της».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:





