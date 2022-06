Κοινωνία

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Αίτημα για να γυρίσει στον Κορυδαλλό κατέθεσε ο δολοφόνος της Καρολάιν

Ο ΑΝΤ1 αποκαλύπτει το έγγραφο με το αίτημα που κατέθεσε ο συζυγοκτόνος στην εισαγγελέα των φυλακών Κορυδαλλού.

Της Κελλυς Χεινοπώρου

Αίτημα να επιστρέψει από τις φυλακές Μαλανδρίνου, σε κάποιο σωφρονιστικό κατάστημα της Αττικής, κατέθεσε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Στο έγγραφο που αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1, θέτει θέμα ασφάλειας και αναφέρεται στην επίθεση που δέχθηκε από Γεωργιανό συγκρατούμενο του, στις 10 Ιανουαρίου.

Το αίτημα το οποίο κατατέθηκε στην εισαγγελέα των φυλακών Κορυδαλλού την 1η Ιουνίου ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ελπίζει στην επιστροφή του τις φυλακές Μαλανδρίνου, στο κατάστημα κράτησης της Αττικής. Παραθέτει λόγους προσωπικής ασφάλειας αλλά και λόγους ανθρωπιστικούς – απομακρυσμένος όπως γράφει από τους μοναδικούς οικείους του, τους γονείς του.

«Με τη παρούσα αίτηση μου εκθέτω ότι είναι απολύτως αναγκαίο να μην μεταχθώ σε άλλο κατάστημα κράτησης καθόσον συντρέχουν λόγοι ανθρωπιστικοί αλλά και πρωτίστως λόγοι προσωπικής ασφάλειας, για τη παραμονή μου ως κατάδικος κρατούμενος στο Κ.Κ. Κορυδαλλού. Πιο συγκεκριμένα, οι μοναδικοί οικείοι μου, ήτοι οι γονείς μου οι οποίοι διαμένουν μόνιμα και σταθερά στην Αγία Παρασκευή Αττικής», αναφέρεται στο έγγραφο που κατέθεσε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος.

Ο 33χρονος συζυγοκτόνος – που συνεχίζει να διαβάζει νομικά βιβλία προκειμένου να δώσει την επόμενη χρονιά εισαγωγικές εξετάσεις στην Νομική Αθηνών - για να πείσει το συμβούλιο των φυλακών να παραμείνει στον κορυδαλλό – συμπεριέλαβε στα επιχειρήματα του αιτήματός του την επίθεση που φέρεται να δέχτηκε από Γεωργιανό συγκρατούμενό του στις 10 Ιανουαρίου στις Φυλακές Κορυδαλλού.

«Η πιθανή μεταγωγή μου σε έτερο Κατάστημα Κράτησης, επάγεται ότι θα σημάνει με απόλυτη βεβαιότητα τη θέση μου σε διακινδύνευση, με απειλή της σωματικής μου ακεραιότητας αλλά και της ίδιας μου της ζωής. Τα ανωτέρω δε ενισχύονται και από το γεγονός ότι η υπόθεση για την οποία κατηγορούμαι απασχολεί τα ΜΜΕ και το κοινό, ενισχύοντας το αίσθημα θανάτωσης μου ακόμα και συγκρατούμενων μου», αναφέρεται ακόμα στο έγγραφο.

«Έπεσε θύμα απειλής από συγκρατούμενο, που ήρθε όμως μεταγόμενος από άλλη φυλακή και όχι από τον Κορυδαλλό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αρκετές υπόνοιες και φοβίες ως προς την μεταγωγή του», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης.

«Είμαι υπόδειγμα κρατουμένου»

Ο καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια για την δολοφονία της 20χρονης συζύγου του παρουσιάζεται στο έγγραφο ως υπόδειγμα κρατουμένου και ως ο «πυροσβέστης» του Κορυδαλλού, κάθε φορά που άναβε φωτιά μεταξύ συγκρατουμένων του ήταν εκείνος που κατάφερνε να συμβάλει στη λήξη πολλών επικίνδυνων επεισοδίων

«Σε οποιαδήποτε ένταση μπορεί να υπήρξε στη φυλακή μεταξύ συγκρατουμένων ο ίδιος με το ήθος του μεσολαβούσε προκειμένου να πέφτουν οι τόνοι και να βρίσκεται μια λύση για το οτιδήποτε, χωρίς να δημιουργείται κανένα σοβαρό πρόβλημα εντός της φυλακής», δήλωσε ακόμα ο κ. Παπαϊωαννίδης.

Το αίτημα του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου βρίσκεται στα χέρια της εισαγγελέως του καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού και εντός 10 ημέρων εκτιμάται ότι θα περάσει από το συμβούλιο των φυλακών. Αν γίνει δεκτό τότε με νέο αίτημα στην κεντρική επιτροπή μεταγωγών του υπουργείου θα εξεταστεί η επιστροφή του συζυγοκτόνου στον Κορυδαλλό.

