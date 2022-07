Κοινωνία

Βίντεο - ντοκουμέντο από εμπρησμό επιχείρησης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης καλύφθηκε με ένα σεντόνι για να μη φανερωθεί το πρόσωπο του στις κάμερες ασφαλείας.

Άγνωστος μέχρι στιγμής δράστης, χρησιμοποιώντας εύφλεκτο υλικό, έβαλε φωτιά στην είσοδο επιχείρησης στην παραλία Λίχνος του Δήμου Πάργας, στις 02.00 τα ξημερώματα της Τετάρτης 6 Ιουλίου.

Από τη φωτιά υπέστη σοβαρές ζημιές σταθμευμένο ΙΧ, το οποίο ανήκει στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Τη φωτιά κατάφερε και έσβησε ο ιδιοκτήτης με ιδία μέσα, ο οποίος ειδοποιήθηκε για τη φωτιά από τις κάμερες του κλειστού συστήματος που υπάρχουν στην επιχείρηση.

Ο δράστη, γνωρίζοντας προφανώς πως στο σημείο υπάρχουν κάμερες, είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά του με ένα σεντόνι.

Προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ τα βίντεο από τις κάμερες του κλειστού συστήματος παρακολούθησης, έχουν παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν το περιεχόμενό τους, ώστε να καταφέρουν να εντοπίσουν τον άγνωστο δράστη.

Πηγή: thespro.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα: Νεαρός μοτοσικλετιστής ξεψύχησε στην άσφαλτο

Ο Μάτζικ Τζόνσον κάνει διακοπές στην Ελλάδα και “ξετρελαίνεται” (εικόνες)

Μεταμόρφωση: Σύλληψη 13χρονου για την επίθεση με σιδερογροθιά