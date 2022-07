Κόσμος

Σεισμός στις Φιλιππίνες: νεκροί και δεκάδες τραυματίες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ταρακούνησε την χώρα ο ισχυρός σεισμός, νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε σήμερα τις βόρειες Φιλιππίνες είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 60, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μπένχαμιν Άβαλος.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Μπενγκέτ, ένας στην επαρχία Άμπρα και ένας σε άλλη επαρχία, κατά τον νεότερο απολογισμό που έδωσε ο κ. Άβαλος σε συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS), η δόνηση καταγράφηκε στις 08:43 (τοπική ώρα· 03:43 ώρα Ελλάδας) σε μικρό εστιακό βάθος, δέκα χιλιομέτρων, στην ορεινή επαρχία Άμπρα της μεγαλύτερης νήσου των Φιλιππίνων, της Λουζόν. Το USGS αναθεώρησε την εκτίμησή του για την ισχύ του σεισμού στους 7 βαθμούς, από 7,1 νωρίτερα.

Εικοσιπεντάχρονος εργάτης σκοτώθηκε όταν το τριώροφο ακίνητο όπου δούλευε κατέρρευσε στην πόλη Λα Τρινιδάδ, την πρωτεύουσα της επαρχία Μπενγκέτ, σύμφωνα με την αστυνομία. Άλλοι επτά εργάτες που βρίσκονταν εκεί βγήκαν σώοι. Ακόμη ένας θάνατος αναφέρθηκε στην επαρχία Άμπρα.

Στην πόλη Ντολόρες, 11 χιλιόμετρα από το επίκεντρο της δόνησης, τρομοκρατημένοι κάτοικοι έσπευσαν να βγουν από τα σπίτια τους ενώ παράθυρα και βιτρίνες κτιρίων έγιναν κομμάτια, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας Έντουιν Σέρχιο.

«Ο σεισμός ήταν πολύ δυνατός», τόνισε ο κ. Σέρχιο, προσθέτοντας πως προκάλεσε ρωγμές στο κτίριο του αστυνομικού τμήματός του. Αφηγήθηκε χαρακτηριστικά ότι η δόνηση ανέτρεψε ακόμα και πάγκους με λαχανικά στην αγορά της πόλης.

Ο βουλευτής Τσινγκ Μπέρνος δήλωσε πως ο σεισμός προκάλεσε «ζημιές σε αρκετά σπίτια και επιχειρήσεις».

Αναφέρθηκαν κατολισθήσεις σε αρκετές περιοχές. Σύμφωνα με τον Μαρκ Τιμπάλ, εκπρόσωπο της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, κανένα από τα φράγματα της περιοχής δεν υπέστη ζημιές, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για να ανοίξουν δρόμοι που έκλεισαν.

Αισθητός σε απόσταση 300 και πλέον χιλιομέτρων

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φέρντιναντ Μάρκος ο νεότερος έδωσε εντολή να σταλούν άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης και βοήθεια στην επαρχία Άμπρα, ανακοίνωσε η εκπρόσωπός του. Ο κ. Μάρκος θα μεταβεί αεροπορικώς εντός της ημέρας στην πληγείσα περιοχή, διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος της προεδρίας των Φιλιππίνων Τρίξι Κρους-Άνχελες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ουρανοξύστες κλυδωνίστηκαν στην πρωτεύουσα Μανίλα, 300 και πλέον χιλιόμετρα νότια από το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης.

Το αρχιπέλαγος πλήττεται συχνά από ισχυρές σεισμικές δονήσεις, καθώς βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

#earthquake 7.3 magnitude in Ilocos Region, La Union, Pangasinan. The famous belltower of Bantay Church in Ilocos Sur & Vigan Cathedral has been seriously impacted by an intensity 7.3 earthquake which struck earlier this morning. Praying for our kababayans comfort them Lord?? pic.twitter.com/3IjFTzkDwU — Jackie Carrington (@FhqJackie) July 27, 2022

More photos of post-earthquake Vigan being circulated via Messenger. Images are forwarded many times it's difficult to name a taker, except ctto.



But can confirm: those streets are Vigan's.



Agannad tayo, kakabsat! Please be alert and be ready for any aftershocks!#EarthquakePH pic.twitter.com/hX5Guja3G8 — Ash Presto ?? (@sosyolohija) July 27, 2022

Ο σημερινός ήταν ο ισχυρότερος σεισμός εδώ και αρκετά χρόνια

Τον Οκτώβριο του 2013, σεισμική δόνηση 7,1 βαθμών στη νήσο Μποχόλ (κεντρικά) είχε στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 200 ανθρώπους και είχε εκτοπίσει 400.000. Η δόνηση εκείνη είχε προκαλέσει καταστροφικές κατολισθήσεις. Δεκάδες σπίτια, καθώς και ιστορικοί χώροι λατρείας, που ανάγονταν στην πρώτη εμφάνιση του καθολικισμού στις Φιλιππίνες, είχαν καταστραφεί.

Το 1990, σεισμός 7,8 βαθμών, επίσης στις βόρειες Φιλιππίνες, είχε στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 1.200 ανθρώπους, εκτεταμένες ζημιές στην πρωτεύουσα Μανίλα και ρήγμα μήκους 100 και πλέον χιλιομέτρων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελικόπτερο - Κωνσταντέλλος: οι “VIP επιβάτες” δεν θέλουν πάντα να ακολουθούν τους κανόνες

Γλύκας για Πισπιρίγκου: Όλα ανοιχτά στην δίκη, παρότι η κοινωνία “πιέζει” να μην βγει “αθώα”

Κορονοϊός - Παγώνη: δεν θα πει ο Τσίπρας πότε θα κάνει PCR test, o γιατρός θα το πει (βίντεο)