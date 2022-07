Πολιτική

Εμίρης Κατάρ - Μητσοτάκης συζήτησαν για διμερείς σχέσεις και Ενέργεια

Τι είπαν Σεϊχης Τανιμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι και Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες ώρες μετά την συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Πρίγκιπα-Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Tamim Βin Hamad Al Thani.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας συζητήθηκαν οι προοπτικές εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων, καθώς και οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής κρίσης.

Ο Εμίρης του Κατάρ συνεχάρη τον Πρωθυπουργό για τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση αλλάζοντας την εικόνα της χώρας.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και να ανταλλάξουν εκατέρωθεν επισκέψεις. Ο Πρωθυπουργός απεδέχθη, άλλωστε, την πρόσκληση της Αυτού Υψηλότητας του Εμίρη του Κατάρ να επισκεφθεί τη χώρα.





Η τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Εμίρη του Κατάρ πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την συνάντηση που είχε με τον Πρίγκιπα-Διάδοχο του Θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η συνάντηση έλαβε χώρα σε θετικό κλίμα, ενδεικτικό του ισχυρού ενδιαφέροντος και των δύο πλευρών για την περαιτέρω εμβάθυνση των ήδη στενών διμερών σχέσεων και τη διεύρυνση της δυναμικά αναπτυσσόμενης ελληνο-σαουδαραβικής συνεργασίας, το οποίο είχε επιβεβαιωθεί και κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ριάντ, τον Οκτώβριο του 2021.

Στο πλαίσιο αυτό θεσμοθετήθηκε επίσημα με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας, η σύσταση Ανωτάτου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας (ΑΣΣΣ) των δύο χωρών, η οποία εδραιώνει την στρατηγική σχέση των δύο χωρών και την συστηματική προώθηση της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

