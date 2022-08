Αθλητικά

Κωπηλασία – Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: “Ασημένιος” ο Ντούσκος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για λίγα εκατοστά του δευτερολέπτου, έχασε την πρώτη θέση ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο. Ασημένιο μετάλλιο και για την Ευαγγελία Αναστασιάδου.

Για εκατοστά του δευτερολέπτου απώλεσε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κωπηλασίας του Μονάχου ο Στέφανος Ντούσκος. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο, στον τελικό του σκιφ, στο Ευρωπαϊκό, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με χρόνο 07:15.01 κι ενώ ο Ολλανδός Μέλβιν Τβέελαρ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 07:14.72 μετά από απίστευτο ντεμαράζ.



Η κούρσα ήταν συγκλονιστική, αφού αρχικά ο Ντούσκος πήγαινε μαζί με τον Γερμανό Όλιβερ Τσάιντλερ, για να μείνει στη δεύτερη θέση στα 1.000 μέτρα και εν συνεχεία τρίτος, όταν ο Ολλανδός Μέλβιν Τβέελαρ έκανε αντεπίθεση. Στα τελευταία 100 μέτρα οι τρεις τους (Τσάιντλερ, Ντούσκος, Τβέελαρ) έδιναν «μάχη» για τις θέσεις στο βάθρο, για να μείνει πίσω και εκτός βάθρου ο πρώτος στο μεγαλύτερο μέρος της κούρσας Γερμανός, αφού το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε με αντεπίθεση στα τελευταία μέτρα ο Βούλγαρος Κρίστιαν Βασίλεφ με 07:16.37.

Στην 4η θέση τερμάτισε ο Όλιβερ Τσάιντλερ από τη Γερμανία με 07:19.67, στην 5η ο Βρετανός Γκρεμ Τόμας με 07:25.32 και στην 6η ο Μπαστιάν Σέχερ από τη Δανία με 07:35.43.

Ασημένιο μετάλλιο και η Ευαγγελία Αναστασιάδου

Το τρίτο μετάλλιο για τα ελληνικά κουπιά κατέκτησε η Ευαγγελία Αναστασιάδου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κωπηλασίας του Μονάχου. Η Ελληνίδα σκιφίστρια τερμάτισε στην 2η θέση στον τελικό του σκιφ, με χρόνο 08:08.20 και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Η Αναστασιάδου ήταν 4η στα πρώτα 500 μέτρα, ανέβασε τον ρυθμό της, πέρασε στη 2η θέση και έδινε «μάχη» με τη «χάλκινη» Ολυμπιονίκη του Τόκιο, Μαγκνταλένα Λόμπνιχ (Αυστρία), η οποία ήταν 3η στο μεγαλύτερο μέρος της κούρσας. Όμως, η Αναστασιάδου άντεξε και μάλιστα μεγάλωσε τη διαφορά της από τη Λόμπνιχ στα τελευταία μέτρα, με την Αυστριακή να είναι απαρηγόρητη, αφού είδε τη Γερμανίδα Αλεξάντρα Φέστερ, με ντεμαράζ, να της «κλέβει» το χάλκινο μετάλλιο (08:09.86) λίγο πριν τη γραμμή του φίνις. Χωρίς αντίπαλο, η Ολλανδή Καρολίν Φλοράιν, είχε πάρει κεφάλι από τα πρώτα μέτρα και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 08:01.43. Πίσω από την 4η Μαγκνταλένα Λόμπνιχ (Αυστρία) με 08:10.10, ακολούθησαν η Μπιρχίνια Ντίαθ Ρίμπας (Ισπανία) με 08:20.67 και η Σίρι Έβα Κρίστιανσεν (Νορβηγία) με 08:32.50.

Ειδήσεις σήμερα:

Κοζάνη: 46χρονος πέθανε σε πανηγύρι

Κλιμάκι: 4χρονος έκανε βουτιά και έπεσε με το κεφάλι σε βράχια

“Ήλιος”: Η αεροπορική τραγωδία στο Γραμματικό