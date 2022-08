Παράξενα

Καναδάς: πολιτικός κατάπιε μέλισσα ενώ μιλούσε (βίντεο)

Ποια ήταν η αντίδρασή του όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί.

O Καναδός πολιτικός Νταγκ Φορντ έγινε viral όχι με τις δηλώσεις του, αλλά γιατι την ώρα που μιλούσε, κατάπιε μια μέλισσα.

Πιο συγκεκριμένα, ο άτυχος πολιτικός κατάπιε μια μέλισσα που βρέθηκε μπροστά στο στόμα του, με το στιγμιότυπο να γίνεται δημοφιλές στο διαδίκτυο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Νταγκ Φορντ αναφώνησε: «Θεέ μου. Μόλις κατάπια μια μέλισσα».

Ο 57χρονος πολιτικός, ήπιε ένα ποτήρι νερό και σχολίασε: «Αυτό το βίντεο θα το παίζουν ξανά και ξανά. Φίλε μου η μέλισσα πήγε κατευθείαν κάτω».

