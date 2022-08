Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Μπερνάρ και Αλεξανδρόπουλος εκτός αποστολής

Η αποστολή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον σημερινό αγώνα με τον ΟΦΗ.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε της προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ (28/8, 21:00), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League, με τον προπονητή του «τριφυλλιού», Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να ανακοινώνει την αποστολή.

Σε αυτήν δεν συμπεριλαμβάνεται ο ανέτοιμος Μπερνάρ και ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος ταξίδεψε στην Πορτογαλία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Σπόρτινγκ. Επίσης, δεν υπολογίζονται για την αυριανή αναμέτρηση οι τραυματίες Μάγκνουσον και Σένκεφελντ.

Η αποστολή για το Ηράκλειο: Μπρινιόλι, Λοντίγκιν, Ξενόπουλος, Βαγιαννίδης, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Γκάνεα, Σάντσες, Τσέριν, Κουρμπέλης, Αϊτόρ, Σιδεράς, Κώτσιρας, Σάρλια, Παλάσιος, Πούγγουρας, Σαβιέρ, Βέρμπιτς, Φρόκου, Καμπετσής.

