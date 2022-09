Οικονομία

Οικονόμου: Καταφέραμε να αποκρούσουμε ένα μεγάλο μέρος της εισαγόμενης ακρίβειας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε, ότι λόγω και της στάσης της αντιπολίτευσης, η Κυβέρνηση οφείλει να γίνει ο θεματοφύλακας της σταθερότητας.

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον οδικό χάρτη πολιτικών που θα επιτρέψει στην Ελλάδα και τους Έλληνες να βαδίσουμε με ασφάλεια, σταθερότητα και σιγουριά μέσα στον τυφώνα των διεθνών κρίσεων που χειμάζουν την Ευρώπη μετά την πανδημία αλλά και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι», τόνισε και επεσήμανε ότι με εφόδιο, τη γνώση, τις εμπειρίες, τον επαγγελματισμό, τη διαχειριστική επάρκεια που επέδειξε όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση έχει καταφέρει να αποκρούσει ένα μεγάλο μέρος της εισαγόμενης ακρίβειας στηρίζοντας την κοινωνία με ένα από τα τρία μεγαλύτερα στην Ευρώπη προγράμματα απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια.

Πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός ανέπτυξε κι ένα σαφές εφαρμοστικό πλάνο το οποίο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή. «Ήδη τα μέτρα εξειδικεύτηκαν λεπτομερώς από τους αρμόδιους υπουργούς και συντομότατα θα τεθούν σε πλήρη ισχύ έτσι ώστε να μη μείνουμε πίσω από τις εξελίξεις και να μπορούν οι πολίτες να κάνουν εγκαίρως τον προγραμματισμό της ζωής τους για το επόμενο δύσκολο χρονικό διάστημα που έχουμε μπροστά μας. Με συνέπεια, με συνέχεια δίνουμε στον πολίτη τη σιγουριά που τόσο πολύ χρειαζόμαστε μέσα σ' ένα περιβάλλον τόσο μεγάλης αστάθειας».

Στο σημείο αυτό υπογράμμισε την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση όλων όσων εξαγγέλθηκαν, την οποία και η κυβέρνηση θέτει ως βασικό της πολιτικό στόχο.

Υπογράμμισε ότι βλέποντας στην παρούσα συγκυρία τη στάση που τηρεί η αντιπολίτευση, «είναι προφανές ότι για την κυβέρνηση υπάρχει μόνο ένας δρόμος: να αποτελέσει το θεματοφύλακα της σταθερότητας αυτής. Η σταθερότητα είναι ζητούμενο σε όλη την Ευρώπη και ήδη δυστυχώς άλλες χώρες έχουν εισέλθει ή εισέρχονται σε περιδίνηση. Αυτό δεν βοηθά την αντιμετώπιση των μεγάλων κρίσεων. Θα έλεγα ότι τις επιδεινώνει κιόλας».

Ο κ. Οικονόμου επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα μείνει προσηλωμένη στους στόχους της ανέφερε ότι ένα φιλόδοξο σχέδιο στεγαστικής πολιτικής μπαίνει άμεσα σε εφαρμογή με προτεραιότητα τους νέους ανθρώπους και τα νέα ζευγάρια.

«Στις βασικές του γραμμές το σχέδιο αυτό -όπως το παρουσίασε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ- φθάνει το 1,8 δισεκ. ευρώ και θα απευθύνεται σε 137.000 ωφελούμενους με μια σειρά από πρωτοβουλίες ώστε να αποκτήσουν ή να μισθώσουν φθηνότερο σπίτι. Οι δράσεις θα ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα ενώ εκείνες που προϋποθέτουν νέες κατασκευές θα αρχίσουν να αναπτύσσονται σταδιακά», είπε.

Ανέφερε επίσης ότι είναι ένα σχέδιο από τα πλέον καινοτόμα στην Ευρώπη και σε σύντομο χρόνο αναμένεται να φέρει απτά αποτελέσματα προς όφελος της νέας γενιάς.

Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει και θα συνεχίσει, να ασκεί κοινωνική πολιτική στην πράξη, που να φέρνει αποτελέσματα κυρίως για εκείνους που έχουν ανάγκη. Αναφέρθηκε στα μέτρα που αφορούν τους 2,4 εκατ. συνταξιούχους ύψους πάνω από 1,3 δισεκ ευρώ, όπως και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. «Δεν είναι όμως τα μόνα μέτρα κοινωνικής πολιτικής που μπαίνουν άμεσα σε εφαρμογή», τόνισε και αναφέρθηκε στην επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα και την κατάργηση της εισφοράς 1% υπέρ του πρώην ταμείου Πρόνοιας δημοσίων υπαλλήλων. «Μέτρα που θα ενταχθούν στο νομοσχέδιο για τον εξορθολογισμό του ασφαλιστικού συστήματος που θα αναρτηθεί σύντομα σε διαβούλευση». Σημείωσε μάλιστα πέντε από τα σημαντικότερα στην κατεύθυνση της στήριξης αυτής της κοινωνικής πολιτικής.

Ολοκληρώνοντας θέλησε να αναφερθεί σε προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης που όπως είπε αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης.

