Χουσεΐν Ζεϊμπέκ στο Αναντολού: Δέχθηκα απειλή θανάτου – Εκπροσωπώ την πλειοψηφία

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων, για τη φράση του που προκάλεσε πολιτικό επεισόδιο και για την απειλή που δέχθηκε.

«Τέτοιες εντάσεις δεν ωφελούν κανένα», δήλωσε ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Αναντολού, σχετικά με την απειλή θανάτου από ακροατή. «Το λυπηρό είναι ότι το περιστατικό δεν αναφέρθηκε ποτέ και η Νέα Δημοκρατία δεν το καταδίκασε ποτέ», ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι, δραστηριοποιείται στην πολιτική από το 2002 και είναι βουλευτής εδώ και 10 χρόνια και δήλωσε ότι έχει αντιμετωπίσει παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν, αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά που δέχθηκε απειλή θανάτου σε ζωντανή μετάδοση.

Σύμφωνα με το Αναντολού ο βουλευτής Ξάνθης ανέφερε ότι τέτοιες εντάσεις δεν ωφελούν κανέναν και ότι «αυτά είναι λυπηρά και προκαλούν προβληματισμό, διότι είμαστε πάντα υπέρ της υπεράσπισης των δικαιωμάτων με δημοκρατικό τρόπο. Ενεργώ σε αυτό το πλαίσιο εδώ και χρόνια. Τέτοιες εντάσεις δεν ωφελούν ούτε τη μειονότητα ούτε την πλειονότητα. Θέλουμε να ζήσουμε σε αυτή τη χώρα ως πολίτες πρώτης κατηγορίας. Αγαπάμε τη χώρα μας. Φυσικά, έχουμε προβλήματα με τα δικαιώματα. Αγωνιζόμαστε και για τα δικά τους δικαιώματα».

Σχολιάζοντας την αντίδραση του κυβερνώντος κόμματος Νέα Δημοκρατία και ορισμένων ελληνικών οργάνων Τύπου στην έκφραση «τουρκική μειονότητα» που χρησιμοποίησε ο ίδιος σε τουρκικό κανάλι μετά το περιστατικό, ο Ζεϊμπέκ δήλωσε:

«Το λυπηρό είναι ότι το περιστατικό δεν αναφέρθηκε ποτέ και η Νέα Δημοκρατία δεν το καταδίκασε ποτέ. Δεν αναφέρετε καθόλου το περιστατικό, παίρνετε μια λέξη εκεί και το κάνετε θέμα. Φανταστείτε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας πολιτικός της μειονότητας. Τι θα συνέβαινε αν ένας βουλευτής της πλειονότητας δεχόταν απειλή από πολίτη σε ζωντανή μετάδοση σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, ανεξάρτητα από το κόμμα στο οποίο αυτός ή αυτή ανήκει; Εμείς δεν θέλουμε τέτοια πράγματα, δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Τέτοια περιστατικά μας στεναχωρούν, αλλά νομίζω ότι θα ήταν μεγαλύτερο λάθος να μην καταδικάσουμε τέτοια περιστατικά, να μην αντιδράσουμε».

Ο Ζεϊμπέκ δήλωσε ότι απευθύνθηκε στις αρμόδιες αρχές, όπως η εισαγγελία και η διεύθυνση ασφαλείας σχετικά με το περιστατικό και ότι προς το παρόν δεν ζήτησε πρόσθετη προστασία.

«Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η δημοκρατία έχει πληγεί»

Τονίζοντας ότι ο τρόπος διεκδίκησης δικαιωμάτων στις δημοκρατίες θα πρέπει να κινείται στο πλαίσιο του νόμου, ο Ζεϊμπέκ δήλωσε ότι «είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε στη δημοκρατία. Αυτό που με λυπεί περισσότερο είναι ότι τέτοια περιστατικά αποτελούν πλήγμα για τη δημοκρατία στην Ελλάδα».

«Δεν εκπροσωπώ μόνο τη μειονότητα αλλά και την πλειοψηφία»

Ο Ζεϊμπέκ υπενθύμισε ότι ο ίδιος και το κόμμα του ήταν πρώτο κόμμα στην περιοχή του στις τελευταίες πέντε εκλογικές αναμετρήσεις και συνέχισε ως εξής:

«Δεν είμαι μόνο ένας βουλευτής που εκπροσωπεί τα δικαιώματα της μειονότητας, αλλά και της πλειονότητας. Προσβλέπω επίσης στην ψήφο των ψηφοφόρων της πλειονότητας και έτσι βλέπω τη ζωή μου. Πάντα προσπαθούσα να εκφράζω τα προβλήματα της περιοχής. Είμαι ένας βουλευτής που ενδιαφέρεται για κάθε πρόβλημα που απασχολεί την κοινωνία, όπως η παιδεία, η υγεία, τα εργασιακά δικαιώματα. Φυσικά, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα προβλήματα της μειονότητας».

«Έγιναν επενδύσεις στον εθνικισμό»

Αναφέροντας ότι η πρόσφατη περίοδος έχει γίνει δύσκολη όσον αφορά την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της μειονότητας, ο Ζεϊμπέκ δήλωσε ότι «με την οικονομική κρίση και την εξαφάνιση του κοινωνικού κράτους, έγιναν επενδύσεις στον εθνικισμό, ο οποίος πουλάει το πιο εύκολα. Αυτό έχει επηρεάσει περισσότερο τα άτομα της μειονότητας».





