ATP Finals: Ο Τσιτσιπάς πέταξε με εκνευρισμό το μπαλάκι προς τον πατέρα του (βίντεο)

Το κοινό αποδοκίμασε την κίνηση του Έλληνα πρωταθλητή. "Κόντρα" μετά τον αγώνα με τον Ρούμπλεφ για το.. ποιος ήταν καλύτερος.



Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τα ημιτελικά του ATP Finals, έπειτα από ήττα από τον Αντρέι Ρούμπλεφ, σε ένα ματς κατά τη διάρκεια του οποίου έχασε την ψυχραιμία του.

Στο τρίτο σετ της αναμέτρησής του με τον Ρώσο, ο Έλληνας τενίστας φάνηκε να χάνει τη συγκέντρωσή του. Οι γονείς του Τσιτσιπά φώναζαν στον 24χρονο οδηγίες και εκείνος πέταξε ένα μπαλάκι προς το σημείο όπου κάθονταν οι γονείς του αλλά και όλα τα μέλη της ομάδας του.

Το γεγονός δεν πέρασε απαρατήρητο και φίλαθλοι που βρίσκονταν στις κερκίδες αποδοκίμασαν τον Τσιτσιπά για την κίνησή του.

Κόντρα μετά τον αγώνα για το... ποιος είναι ο καλύτερος Εν τω μεταξύ, μετά την ήττα του στον αγώνα ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξέφρασε την άποψη ότι ήταν καλύτερος από τον Αντρέι Ρούμπλεφ και πως ο Ρώσος επικράτησε «με τα λίγα εργαλεία που έχει» . Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα ο Τσιτσιπάς δήλωσε ότι στην πραγματικότητα δεν αισθάνθηκε να απειλείται σε κανένα σημείο του αγώνα. «Απλά ήθελα να δοκιμάσω κάτι καινούριο, να δω αν θα "δουλέψει". Είναι κρίμα. Αισθάνομαι ότι είμαι καλύτερος. Αισθάνθηκα ότι θα μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα σήμερα. Αισθάνθηκα ότι θα μπορούσα απλά να είμαι πολύ πιο δημιουργικός. Δεν πρέπει καν να το λέω αυτό. Νομίζω ότι είναι αρκετά προφανές. Αλλά, ναι, επικράτησε με τα λίγα εργαλεία που έχει. Μπόρεσε πραγματικά να τα εκμεταλλευθεί και να νικήσει σήμερα» είπε μεταξύ άλλων ο 24χρονος πρωταθλητής. Από την πλευρά του, ωστόσο, ο Ρούμπλεφ διαφώνησε με αυτή την εκτίμηση του Τσιτσιπά, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους: «Δεν ξέρω αν έχω λίγα εργαλεία ή όχι. Αν πάμε χτύπημα με χτύπημα, νομίζω ότι το backhand του είναι καλύτερο από το δικό μου. Το forehand του δεν είναι καλύτερο από το δικό μου. Η ταχύτητα στο σερβίς δεν είναι καλύτερη από τη δική μου. Προφανως είναι καλύτερος παίκτης γιατί είναι πιο ψηλά στη βαθμολογία και έχει πετύχει καλύτερα αποτελέσματα. Όμως, δεν νομίζω ότι τον νίκησα εξαιτίας των λίγων εργαλείων. Εάν πάρετε το μεταξύ μας ματς, κάθε ματς, έχουμε σκληρές μάχες. Φέτος έχασα από αυτόν δύο φορές σε τρία σετ και τώρα τον νίκησα σε τρία σετ».