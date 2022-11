Παράξενα

Σκοτώθηκε επισκευάζοντας το αμάξι του

Τραγικό τέλος για έναν 62χρονο. Το αυτοκίνητο πήρε μπροστά και πέρασε από πάνω του.

Απίστευτο δυστύχημα με θύμα έναν 62χρονο από το χωριό Ηράκλεια Λαμίας, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου του, όταν προσπάθησε να επισκευάσει τη μίζα.

Δυστυχώς το όχημα βρισκόταν σε κατηφορικό σημείο και όταν η μίζα «ξεκόλλησε» πήρε μπρος με αποτέλεσμα να περάσει από πάνω του.

Γείτονας με κλαρκ έσπευσε να τον απεγκλωβίσει όμως ήταν αργά για τον 62χρονο πατέρα τεσσάρων παιδιών, καθώς είχε τραυματιστεί θανάσιμα στο θώρακα.

Διακομίστηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι συγχωριανοί του είναι συγκλονισμένοι. Την προηγούμενη ημέρα είχε πάει το αυτοκίνητο σε συνεργείο, επειδή όμως είχε δουλειές να τακτοποιήσει την Τρίτη σε Λαμία και Ηράκλεια, προτίμησε να μην το αφήσει μέσα και να το πήγαινε αργότερα.

Για το τραγικό περιστατικό ενημερώθηκε και το ΑΤ Λαμίας που ανέλαβε την προανάκριση.

