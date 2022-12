Κοινωνία

Κακιά Σκάλα: Στην κυκλοφορία η μεσαία λωρίδα - Η ανακοίνωση

Δόθηκε στην κυκλοφορία η μεσαία λωρίδα στην Κακιά Σκάλα μετά την πτώση βράχων.

Την απόδοση στην κυκλοφορία της μεσαίας λωρίδας στην Κακιά Σκάλα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός.

Παράλληλα, καλούνται οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί όταν περνάνε από την περιοχή μετά την τελευταία πτώση βράχων.

Η ανακοινωση της εταιρείας

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αποδόθηκε στις 17:30 το απόγευμα του Σαββάτου (03.12.2022) η μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου. Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται πλέον από δύο λωρίδες (+ ΛΕΑ).

Η Ολυμπία Οδός παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιδείξουν προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.

