Τηλεοπτικές άδειες - Μαρινάκης: Ο Καλογρίτσας “σπρώχτηκε” στον διαγωνισμό

Με την κατάθεση του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη συνεχίστηκε η ακροαματική διαδικασία, στο Ειδικό Δικαστήριο, με κατηγορούμενους τον Νίκο Παππά και τον Χρήστο Καλογρίτσα.



Της Λίας Κοντοπούλου

Με την κατάθεση του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη συνεχίστηκε η ακροαματική διαδικασία στο ειδικό δικαστήριο με κατηγορούμενους τον πρώην Υπουργό Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά και τον επιχειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα για την υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών το 2016.

Η συμμετοχή του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα στο διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών το 2016 ήταν απόφαση της τότε Κυβέρνησης, προκειμένου να αποκτήσει κανάλι εθνικής εμβέλειας δικής της επιρροής κατέθεσε στο ειδικό δικαστήριο ο επιχειρηματίας Βαγγέλης Μαρινάκης.

«Ο κ. Παππάς και ο κ. Τσίπρας θεωρούσαν σωστό να βοηθήσουν τον κ. Καλογρίτσα να αποκτήσει μια συχνότητα και να βάλουν δικούς τους ανθρώπους να τρέξουν το σταθμό για λογαριασμό τους και να είναι πολύ φιλικά προσκείμενος. Θεωρώ ότι η ήταν επιθυμία του κ.Παππά και του κ.Τσίπρα να μετέχει στο διαγωνισμό. Σπρώχτηκε ο κ. Καλογρίτσας στον διαγωνισμό. Θεωρώ ότι σε μια Δημοκρατία δεν θα πρέπει μια Κυβέρνηση ή ένα κόμμα να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, εκτός εάν, όπως στο παρελθόν, το ΚΚΕ είχε τον δικό του σταθμό και όλος ο κόσμος το ήξερε. Αυτό ήταν ξεκάθαρο και δηλωμένο από την αρχή», κατέθεσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ο επιχειρηματίας ρωτήθηκε για την επίμαχη συνάντησή του με τον Χρήστο Καλογρίτσα, όταν έπρεπε να καταβληθεί η πρώτη δόση. Ο Χρήστος Καλογρίτσας δεν είχε τα χρήματα και όπως κατέθεσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Νίκος Παππάς του ζήτησε να συναντηθεί με τον επιχειρηματία και να τον δανείσει.

«Ο κ. Καλογρίτσας ήρθε στο γραφείο μου, μου εξέφρασε την επιθυμία τη δική του και της Κυβέρνησης να τον βοηθήσω οικονομικά για την πρώτη δόση για την άδεια του σταθμού. Του εξήγησα ότι ήταν δύσκολο, ότι θα μπορούσε να δώσει λανθασμένα μηνύματα στους άλλους που πήραν άδεια και σε εκείνους που δεν πήραν. Θεώρησα ότι δεν έπρεπε να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν πολλά τα εκατομμύρια, δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο και δεν επιθυμούσα να μπω σε αυτήν την διαδικασία», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ρωτήθηκε για ποιο λόγο την περίοδο του διαγωνισμού δεν είχε μιλήσει για τις παρασκηνιακές κινήσεις της τότε κυβέρνησης, τις οποίες χαρακτήρισε ηθικά και πολιτικά μη αποδεκτές και απάντησε:

«Δεν ερωτήθηκα τότε. Δεν θεώρησα ότι πρέπει να καταγγείλω μετά τον διαγωνισμό, θεωρούσα ότι δεν ήταν ηθικά σωστό και πολιτικά αποδεκτό, αλλά δεν είδα κάποιο έγκλημα. Θεωρώ ότι η Κυβέρνηση πρέπει να έχει άλλες προτεραιότητες, ότι ο κ. Παππάς θα έπρεπε να περιορίζεται στο συγκεκριμένο υπουργείο, αλλά όχι ότι είδα κάποιο έγκλημα τέτοιο που να έπρεπε να κάνω καταγγελία την ίδια ή την επόμενη μέρα», απάντησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ο επιχειρηματίας σημείωσε πως όταν αρνήθηκε να δανείσει τον Χρήστο Καλογρίτσα δεν δέχθηκε καμία πίεση από τον Νίκο Παππά.

