Ρουμανία - Λεωφορείο: “Δεν θα είχαμε τραγωδία, εάν το εμπόδιο ήταν ελαφρύ”

Τι λέει ο δικηγόρος του οδηγού για το δυστύχημα με το λεωφορείο. Τι προκύπτει απο τα βίντεο πριν, αλλά και μετά την τραγωδία στο Βουκουρέστι.

Αθρωποκτονία εξ αμελείας και σωματικές βλάβες για 25 άτομα είναι οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, που σχηματίζεται από την ρουμανική αστυνομία, για τον οδηγό του πούλμαν που ενεπλάκη στο δυστύχημα στο Βουκουρέστι, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο δικηγόρος του οδηγού, Αλέξανδρος Ματθαίου. Όπως είπε ο κ. Ματθαίου, η ανάκριση ξεκίνησε, αλλά είνα ακόμη νωρίς και ο οδηγός θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Θα μεταβαίνει στο Βουκουρέστι, όποτε τον χρειάζονται οι ρουμανικές Αρχές.

«Έδωσα τον λόγο μου, ο άνθρωπος θα είναι παρών όσες φορές τον φωνάξουν» είπε ο δικηγόρος του. Επιβεβαίωσε ότι τα τεστ έδειξαν πως ο πελάτης του δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, ούτε είχε κάνει χρήση ναρκωτικών.

Όσο για το πώς έγινε το δυστύχημα είπε: «Ο οδηγός είδε τον περιοριστή, τον χτύπησε με την κεραία, το άκουσε όταν το χτύπησε και φρέναρε. Αφού φρέναρε, το λεωφορείο κινήθηκε για δύο μέτρα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στον περιοριστή το aircondition που βρισκόταν στην οροφή. Έτσι προκλήθηκε το δυστύχημα».

Όσο για το εάν ο οδηγός ήταν κουρασμένος απάντησε ότι δεν ήταν, το πούλμαν έκανε αρκετές στάσεις στη διάρκεια της διαδρομής. «Τον συνάντησα στην αστυνομία, ψυχολογικά δεν είναι καλά, είναι χάλια, δεν τρώει, ένας άνθρωπος απλός είναι», είπε ο κ. Ματθαίου.

Σε ερώτηση αν έτρεχε, ο δικηγόρος απάντησε αρνητικά και συμπλήρωσε πως ο ιδιοκτήτης της εταιρείας μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον οδηγό και λέει πως είναι πολύ ήρεμος άνθρωπος. Ο κ. Ματθαίου κατέληξε λέγοντας: «Εάν το υλικό που ήταν κατασκευασμένο το εμπόδιο ήταν ελαφρύ και με το πρώτο άγγιγμα ανασηκωνόταν αυτόματα, σήμερα δεν θα μιλούσαμε για την τραγωδία αυτή». Ερωτηθείς γιατί ο οδηγός ακολούθησε αυτή τη διαδρομή απάντησε ότι το «το gps τον έβαλε εκεί και μπήκε στη λωρίδα».





Δευτερόλεπτα πριν το δυστύχημα, ο οδηγός του λεωφορείου αλλάζει λωρίδα

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το οποίο έφερε στο φως της δημοσιότητας το onlarissa.gr και το οποίο καταγράφεται από κάμερα που ήταν τοποθετημένη σε αυτοκίνητο που κινείτο ακριβώς πίσω από το μοιραίο λεωφορείο στο Βουκουρέστι, ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν το δυστύχημα, ο οδηγός φαίνεται να αλλάζει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή λωρίδα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στην κολώνα, που έμελλε να κόψει το νήμα της ζωής σε έναν 53χρονο Λαρισαίο, τον Νίκο Χλώψιο, όπως έγινε γνωστό ότι ήταν το όνομά του.

Ο Ρουμάνος δημοσιογράφος, υποστηρίζει πως ο οδηγός δεν λαμβάνει υπόψη τη σήμανση και πορεύεται προς τη διάβαση -κάτι που, ενδεχομένως, εξγηγεί το γεγονός ότι μπερδεύτηκε, όπως είπε ο ίδιος, από τις υποδείξεις του συστήματος πλοήγησης.

Αξίζει πάντως να επισημανθεί ότι, όπως είπαν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, σύμφωνα με το protothema.gr, πιθανότατα το δυστύχημα οφείλεται σε κατασκευαστικό λάθος. Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι οι εργασίες ανακατασκευής του τούνελ ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο, αλλά η άσφαλτος στρώθηκε αμέσως μετά, με αποτέλεσμα να μειωθεί αισθητά το ύψος για τα διερχόμενα οχήματα και για το λόγο αυτό τοποθετήθηκαν οι -μοιραίοι- προειδοποιητικοί πυλώνες.

Τι λέει ο ιδιοκτήτης του τουριστικού γραφείου για την τραγωδία

Εν τω μεταξύ, απαντήσεις ως προς το γιατί δεν υπήρχαν δύο οδηγοί στο λεωφορείο σε ένα τόσο μεγάλο ταξίδι, έδωσε ο ιδιοκτήτης του τουριστικού πρακτορείου που διοργάνωσε τη μοιραία εκδρομή στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή στον 53χρονο Λαρισαίο Νίκο Χλώψιο.

Μιλώντας το μεσημέρι του Σαββάτου, ο κ. Γιάννης Μπατζιόλας υποστήριξε, πως ένα έκτακτο γεγονός είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν δύο οδηγοί, ωστόσο το λεωφορείο κινήθηκε από Βόλο έως Θεσσαλονίκη με άλλον οδηγό και με άλλο συνέχισε για το Βουκουρέστι.

