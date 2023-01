Οικονομία

Ακρίβεια: Νέες ανατιμήσεις έως 25% στα σούπερ μάρκετ

Δεύτερο κύμα ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ καλούνται να αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές.

Τις τελευταίες ημέρες αρκετές αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν γίνει αποδέκτης των νέων τιμοκαταλόγων από τους προμηθευτές και τη βιομηχανία, που περιλαμβάνουν ανατιμήσεις που κινούνται από 20% έως 25% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων όπως είναι τα τυροκομικά, το γάλα, το γιαούρτι και τα επιδόρπια. Ανατιμήσεις από 10%-20% περιλαμβάνουν οι νέοι τιμοκατάλογοι από τις εταιρείες ζυμαρικών, ελαιολάδου, απορρυπαντικών και γενικών τροφίμων παντοπωλείου, ενώ 3%-4% είναι οι ανατιμήσεις που ζητούν οι προμηθευτές ζαχαρωδών, μπισκότων και αλκοολούχων ποτών.

Το νέο κύμα ανατιμήσεων, το δεύτερο της φετινής χρονιάς, αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του μέσα στις επόμενες 3 με 4 εβδομάδες.

Όμως όπως υποστηρίζουν στελέχη του λιανεμπορίου μιλώντας στο Euro2day.gr, οι ανατιμήσεις που ζητούν οι προμηθευτές δεν περνάνε στο σύνολό τους στην τελική τιμή. Ακόμη όμως και αν ισχύει αυτή η συνθήκη, το νέο κύμα δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό, καθώς το ποσοστό των αυξήσεων που αιτούνται οι προμηθευτές είναι πολύ υψηλό και θα παραμείνει υψηλό ακόμη και στην περίπτωση που η αύξηση δεν περάσει στο σύνολό της στο ράφι.

Την ίδια στιγμή, αλλαγές προωθούνται στο καλάθι του νοικοκυριού, με προσπάθειες για ένταξη επώνυμων προϊόντων, όπως επεσήμανε ο Αδ. Γεωργιάδης.

Σχετικό ερώτημα έχει τεθεί και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού όπως ανέφερε πρόσφατα ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο εμπλουτισμού του καλαθιού με σαρακοστιανά είδη, με βάση το μοντέλο που ακολουθήθηκε την περίοδο των Χριστουγέννων.

Όμως εκτός από το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη «έχει συμβάλει στη συγκράτηση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το 50% των πωλήσεων των σούπερ μάρκετ να είναι από το καλάθι», εκεί που ποντάρουν προμηθευτές, αλυσίδες και κυβέρνηση για τη διατήρηση της κατανάλωσης είναι στο food pass, στην αύξηση του κατώτατου μισθού, στον τουρισμό και στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Η πλατφόρμα της κάρτας αγορών, για να ξεκινήσουν οι δικαιούχοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, θα είναι έτοιμη από την 1η Φεβρουαρίου. Τα χρήματα που θα «πέσουν» στην αγορά κατά το εξάμηνο εφαρμογής του μέτρου υπολογίζονται στα 650 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό, ο αρμόδιος υπουργός κ. Κ. Χατζηδάκης είπε πως αρχές Μαρτίου, θα γίνει η εισήγηση για τη νέα αύξησή του, χωρίς όμως να προσδιορίσει το ύψος. Στις προθέσεις της Κυβέρνησης, εν μέσω της προεκλογικής πόλωσης και της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για κατώτατο μισθό στα 800 ευρώ, είναι η ποσοστιαία αύξηση του κατώτατου μισθού να προσεγγίσει ή ακόμη και να ξεπεράσει το 7,5%. Ένα από τα σενάρια θέλει την αύξηση αυτή να είναι στα επίπεδα του πληθωρισμού του 2022 και ο κατώτατος μισθός να διαμορφωθεί στα 780 ευρώ. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πέσουν στην αγορά μηνιαίως πάνω από 40 εκατ. ευρώ -με κατώτατο μισθό πληρώνονται περί τις 650.000 εργαζόμενοι.

Βέβαια αυτό που παραμένει ως ο μεγάλος άγνωστος x είναι πώς θα κινηθεί ο πληθωρισμός. Η Τράπεζα της Ελλάδος στην ετήσια έκθεσή της προβλέπει ότι εφέτος θα διαμορφωθεί στο 5,8% -υψηλότερα απ’ ό,τι εκτιμά ο κρατικός προϋπολογισμός- και στο 3,6% το 2024, αντανακλώντας κυρίως την αναμενόμενη κάμψη των τιμών της ενέργειας και την αρνητική επίδραση της βάσης σύγκρισης.

Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση, οι εταιρείες ερευνών υπολογίζουν ότι οι πωλήσεις σε αξία του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων θα καταγράψουν νέα ανάπτυξη 4,4% λόγω πληθωρισμού και υποχώρηση 1,2% στον όγκο. Στην εκτίμηση αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται η επίδραση του food pass και των 650 εκατ. ευρώ στην κατανάλωση -σ.σ. η πρόβλεψη έγινε πριν την ανακοίνωση του μέτρου.

Όμως ρόλο ρυθμιστή στην πορεία της κατανάλωσης, τη φετινή χρονιά, πέραν του πληθωρισμού, αναμένεται να διαδραματίσει η προεκλογική περίοδος. «Σε χρονιές κατά τη διάρκεια των οποίων έχουμε εθνικές εκλογές, που τα τελευταία χρόνια ήταν αρκετές, η κατανάλωση επηρεάζεται σημαντικά. Στην καλύτερη περίπτωση υπάρχει συγκράτηση και στη χειρότερη, πτώση», λέει άλλο στέλεχος της αγοράς.

