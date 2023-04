Κοινωνία

“Δίδυμη” επίθεση με μαχαίρι σε 15χρονους

Τραυματίστηκαν ελαφρά, στην μία περίπτωση, δύο ανήλικοι. “Ενέδρα” σε ένα αγόρι που βάδιζε στον δρόμο, έστησε ομάδα από πέντε άτομα.

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας μεταφέρθηκαν από αστυνομικούς δυο 15χρονοι, από την περιοχή του Ρέντη, έπειτα από επίθεση που δέχθηκαν από αγνώστους, που τους άρπαξαν τα κινητά τους τηλέφωνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 του Σαββάτου, στην οδό Παπαφλέσσα.

Οι δράστες, σύμφωνα με όσα υποστήριξαν τα παιδιά, ήταν τέσσερις. Προσέγγισαν τους 15χρονους και με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, τους προκάλεσαν εκδορές στα χέρια. Αφού άρπαξαν τα κινητά τους, τράπηκαν σε φυγή.

Τους ανήλικους παρέλαβαν από το νοσοκομείο οι γονείς τους, αφού τους παρασχέθηκαν η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Περίπου μία ώρα αργότερα, σε ένα παρόμοιο σκηνικό, γύρω στις 22:00 του Σαββάτου, στην οδό Κύπρου, στην Ηλιούπολη, πέντε δράστες, πλησίασαν έναν 15χρονο και με απειλή ενός μαχαιριού, πήραν το κινητό τηλέφωνο από έναν 15χρονο.

